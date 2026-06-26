鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 17:58

永豐金控 (2890-TW) 今 (26) 日召開董事會，決議通過辦理現金增資發行普通股，上限 7.6 億股，每股發行價格暫定新台幣 26.6 元至 50 元間，實際發行價格依「募集與發行有價證券自律規則」辦理，預計募資 200 億元。此外，永豐金證券也將吸收合併京城證券，此舉將進一步擴大證券端個人客戶的廣度與市占率。

永豐金控表示，辦理現增主要目的為因應目前台股成交熱絡，永豐金證券無論在是股票融資、不限用途款項借貸與自營投資等業務上，都有強勁的資金需求，為支持證券子公司營運及業務擴展的需求，金控決議將注資 125 億元予證券子公司，董事會另決議將剩餘的 75 億元將用於償還金控負債，充實資本。

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台股上市櫃市值在 6 月 26 日達到 157 兆元，相較於 2019 年底的 40 兆元，成長至 3.9 倍，並超越印度，成為全球第四大市場。台股日均量在今年前 5 月達到 1.19 兆元，比 2020 年日均量 2,555 億元，亦成長 4.7 倍。永豐金證券在今年前五個月的稅後淨利達 62.4 億元 (年增 327%)，創下歷史同期新高。

此外，永豐金證券持續展現拓展客戶規模的企圖心，繼去年 10 月併入匯立證券以拓展外資法人市場後，今日公告永豐金證券將吸收合併京城證券，可望進一步擴大證券端個人客戶的廣度與市占率。本次合併案，以永豐金證券為存續公司，將待主管機關核准後另行訂定合併基準日，並擬以合併基準日前一日淨值作為合併對價，以現金取得京城銀行所持有京城證券全部股份。

展望未來，永豐金指出，台灣將持續在全球 AI 投資浪潮下受惠，充實的資本將讓永豐金證券在資本市場助力台灣股市健康發展，並滿足金管會開放的新種業務需求 (如複委託融資及不限用途借貸、外資法人衍生品、OSU 不限用途借貸、以及外資法人半年型借貸)。

若以 5 月底經營概況與現金增資 200 億元進行試算，完成增資後預計可提升金控的資本適足率 19 個百分點並降低雙重槓桿比率 5 個百分點。永豐金證券的資本適足率將提升 167 個百分點，而債本比將降低 120 個百分點，這將進一步提高各項證券業務成長的空間。