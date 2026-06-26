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盤中速報 - 集中市場加權指數下跌-1661.02點至44594.24點，跌幅3.59%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日01:16，集中市場加權指數下跌1661.02點（或3.59%），暫報44594.24點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.45%
  • 近 1 月：+5.98%
  • 近 3 月：+38.33%
  • 近 6 月：+63.03%
  • 今年以來：+59.7%

焦點個股


矽智財概念領跌-7.60%。其中 力旺(3529-TW) 下跌 9.86% ; 智原(3035-TW) 下跌 9.83% ; 創意(3443-TW) 下跌 7.84% 。

科技股概念領跌-7.26%。其中 華新科(2492-TW) 下跌 9.85% ; 聯電(2303-TW) 下跌 8.96% ; 華碩(2357-TW) 下跌 6.15% 。


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台股指數台股盤中指數走勢集中市場加權指數矽智財科技股

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集中市場加權指數44571.76-3.64%
力旺2925-9.86%
智原206.5-9.83%
創意4420-8.87%
華新科540-9.85%
聯電164-8.12%
華碩701-6.28%

鉅亨贏指標

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#跌破區間

偏弱
力旺

57.14%

勝率
中強短弱
智原

82.14%

勝率

#當沖高手_弱

中強短弱
創意

81.82%

勝率

#均線指標下殺

中強短弱
創意

81.82%

勝率

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