鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 06:00

指數編制機構 MSCI 本周公布 2026 年度市場分類評審結果，韓股仍維持「新興市場」分類，未如市場期盼納入「發達市場觀察名單」，意味韓股邁向發達市場的升格之路再度受阻。

MSCI 執行長 Henry Fernandez 周四 (25 日) 受訪時直言，阻礙韓股升格的核心障礙在於韓元外匯交易受限與離岸市場流動性不足，「從經濟、科技與社會發展來看，韓國確屬全球最先進經濟體之一，但我們評判的核心是股市運作機制，在此方面，韓國資本市場仍具新興市場典型特徵」。

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韓國綜合股指 (KOSPI) 囊括三星電子、SK 海力士等全球頂尖科技企業，2025 年曾奪下全球主要股指最佳表現，今年以來漲幅更高達 112%，但 Fernandez 指出，已開發國家股市允許投資人在倫敦、紐約、東京等全球金融中心自由兌換當地貨幣買賣股票並隨時換回本幣，韓元卻僅能在首爾本地日間交易時段辦理兌換，致使追蹤指數的基金經理人難以靈活調倉與平衡部位(全球約三分之一追蹤各類指數的資金來自指數基金)。

除韓元兌換限制外，MSCI 報告另列出其他拒絕升格理由，投資者身分識別制度僵化、實物資產轉讓與場外交易存在約束、交易所數據使用規則限制導致可投資金融商品偏少，「全球投資人反應上述根本性市場准入問題尚未徹底解決」。

面對 MSCI 疑慮，首爾當局宣布將於 7 月 6 日正式推出美元兌韓元即期外匯市場 24 小時全天候交易機制，試圖開放夜間交易便利海外投資人，但 Fernandez 認為，即便該機制順利上路，仍須檢視凌晨時段韓元市場是否具備充足深度與流動性、買賣價差是否足夠窄，「我們對此仍存疑，這件事難度很高」。

南韓財政部則回應將持續推進外匯與資本市場改革，爭取早日滿足 MSCI 發達市場標準。