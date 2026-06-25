鉅亨網編譯段智恆 2026-06-26 02:30

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 周四 (25 日) 重申，美國希望透過談判與伊朗達成協議，為雙方衝突畫下句點，但不會「不惜任何代價」換取和平，並強調荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 絕不應成為伊朗收取通行費或服務費的工具。

盧比歐在巴林出席波斯灣合作理事會 (GCC) 會議後表示，不論伊朗將相關費用稱為通行費、服務費或其他名稱，本質上都沒有差別，美國不會接受任何對荷姆茲海峽航運收費的安排。他警告，若允許伊朗向船舶收費，未來全球各地重要航道都可能仿效，進而衝擊國際航運秩序與能源供應鏈穩定。

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爭議源於伊朗與阿曼本周稍早表示，雙方正研究共同管理荷姆茲海峽的可能性，並提及航運管理相關成本，引發市場對伊朗未來可能向通行船舶徵收費用的疑慮。美國、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國及卡達等國均已表態反對相關構想。

盧比歐透露，阿曼在會議中已表明不支持收費機制，並參與簽署美國與 GCC 聯合聲明。聲明明確反對任何通行費、服務費或試圖控制荷姆茲海峽航行自由的行為，強調維護國際法與航行自由的重要性。

盧比歐此次展開為期三天的波斯灣訪問，也是美國與伊朗簽署臨時停火協議後首次訪問區域盟友。美方希望向海灣國家保證，其安全利益將被納入未來美伊談判考量範圍，並強調若最終達成協議，必須是一項符合區域穩定需求的協議。

不過，海灣阿拉伯國家仍擔憂，美伊和解可能無法充分處理伊朗彈道飛彈計畫及其支持區域代理武裝勢力等問題。盧比歐也坦言，部分國家已提出戰爭期間遭受損失的賠償議題，但目前尚未進入具體討論階段。

市場方面，美伊暫時停火後，荷姆茲海峽航運逐步恢復，推動油價回吐戰爭期間漲幅。布蘭特原油 (Brent) 一度跌破每桶 72.48 美元，回到戰前水準附近，美國西德州原油 (WTI) 則徘徊在每桶 70 美元左右。

此外，美伊雙方對解凍資產用途仍存明顯分歧。川普政府主張，未來釋出的伊朗資金應優先用於採購美國農產品與藥品，但伊朗首席談判代表兼國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 周四公開駁斥相關說法，並諷刺美國「只會出口基改黃豆、跳票承諾與垃圾話」，凸顯雙方在多項核心議題上仍存在重大歧見。