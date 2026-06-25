鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 20:38

為配合交通部推動「駕照管理三策略」措施，交通部公路局今 (25) 日宣布，自下周 6 月 30 日起，實施「吊銷禁考 3 年以上重考前須完成駕駛訓練課程」及「汽車駕照筆試改採全選擇題考照，並首納危險感知情境影片題」共 2 項新制上路，也首度納入危險感知情境影片題與速度管理觀念，以深化駕駛人道路風險防禦觀念。

公路局表示，吊銷禁考 3 年以上駕駛人因多涉及酒駕、危險駕駛或屢次違規再犯，且長時間未實際駕駛，可能影響駕駛熟練度及風險應變能力，自 6 月 30 日起，若遭受吊銷駕照且禁考達 3 年以上者，再重新申請考照前，除了應完成道路交通安全講習，尚須依申請考照車類，先至駕訓班完成駕訓課程；另禁考期間達 6 年以上者，必須再參加公路人員訓練所教育訓練課程。

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據公路局統計，每年因違規遭吊銷駕照且禁考者，汽機車合計約 1 萬人，其中禁考 3 年以上者，約 2,000 多人，依車種區分，汽車駕駛人約 1,500 多人、機車駕駛人約占 600 多人。

公路局提醒，新制實施後，吊銷禁考 3 年以上駕駛人得依吊銷前曾領有的駕照等級，申請考領同等級或以下車類駕照，並完成駕訓課程後得重新考驗；但禁考達 6 年以上者，僅限於應考小型車及普通重型機車駕照。

此外，汽車駕照筆試將也在 6 月 30 日起，全面取消是非題，改採全選擇題作答，考題由 40 題增至 50 題，並首度納入 5 題危險感知情境影片題，占比達 10％。