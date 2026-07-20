交通部預告「外送員交安管理規則」 外送員需定期交安訓練、會員7日內可解除契約

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-20 13:32

為提升外送員交通安全及強化消費者使用外送平台權益保障，交通部於今 (20) 日預告，訂定「外送員交通安全管理規則」及「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」2 項草案，分別就外送員交安管理及消費者訂閱會員服務 7 日內可解除契約，建立規範，期望透過法制化強化外送平台安全管理，提升交易透明度，也減少消費的爭議。

交通部部長陳世凱。(鉅亨網資料照)

交通部表示，「外送員交通安全管理規則」將依外送員權益保障及外送平台管理法訂定，業者必須對新進及在職外送員辦理交通安全教育訓練與定期回訓，持續強化安全駕駛觀念；對具重大影響交通安全行為之外送員，應辦理運送安全講習；並規範平台派單內容應符合交通法規，系統通知不得影響導航及工作資訊辨識，避免外送員於行進間進行點擊或回應等操作，降低交通事故風險，維護道路交通秩序。

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交通部指出，「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」依照外送員權益保障及外送平台管理法及消費者保護法訂定，重點在於提升交易資訊透明及確保契約公平合理。草案也明定，首次訂閱會員服務 7 日內可解除契約，自動續約須經消費者明示同意，並建立續約提醒及退款機制。

業者也應明確揭露取消、退費條件及瑕疵處理方式，完整揭露商品內容與費用細項，未明列之費用應由業者自行負擔；另應提供預估送達時間，如延遲逾合理期間，消費者得取消訂單並獲適當補償，系統異常或合作商家等履約風險亦不得轉嫁消費者。

交通部表示，該 2 項草案由公路局邀消費者保護團體、外送平台業者與外送工會等研商後提出，已依法辦理預告，廣徵各界意見，其中「外送員交通安全管理規則」將於完成預告後儘速修正並公告施行，「外送平台服務定型化契約應記載及不得記載事項」則將於完成預告及修正後，依規定陳報行政院核定後公告施行。