鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-27 20:22

交通部於今 (27) 日召開道安記者會，交通部政次陳彥伯也宣布，交通部推出「聽障駕駛識別標識」，將協助用路人識別車輛駕駛人是聽障人士，可以利用以燈光代替按鳴喇叭，讓執法人員或救援人員能夠即時辨識，期望透過標識提醒其他用路人識別聽障駕駛。

交通部表示，這項聽障標識是自願索取，目前已協調公路局製作 1,000 張標識貼紙，自本周 7 月 29 日起，民眾即可在各監理站免費索取。另交通部也將函請中央衛福部、直轄市及縣市政府交通局處依需求宣導及製發，但樣式仍以交通部提供的統一標示標識，並同步將「聽障駕駛識別標識」圖檔放置於交通部及公路局網站，供有需求的民眾自由下載應用

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陳彥伯指出，為提升聽障駕駛行車安全並落實友善無障礙交通環境，交通部參考美、日、韓等國作法及參考國際標準組織 ISO 7001 PI AC 007 公共圖標，由財團法人台灣設計研究院設計「聽障駕駛識別標識」，期望透過標識提醒外部用路人識別聽障駕駛，並以燈光代替按鳴喇叭提醒駕駛人，藉以營造友善包容聽障通行的交通環境。