鉅亨網記者黃皓宸 台北
交通部於今 (27) 日召開道安記者會，交通部政次陳彥伯也宣布，交通部推出「聽障駕駛識別標識」，將協助用路人識別車輛駕駛人是聽障人士，可以利用以燈光代替按鳴喇叭，讓執法人員或救援人員能夠即時辨識，期望透過標識提醒其他用路人識別聽障駕駛。
交通部表示，這項聽障標識是自願索取，目前已協調公路局製作 1,000 張標識貼紙，自本周 7 月 29 日起，民眾即可在各監理站免費索取。另交通部也將函請中央衛福部、直轄市及縣市政府交通局處依需求宣導及製發，但樣式仍以交通部提供的統一標示標識，並同步將「聽障駕駛識別標識」圖檔放置於交通部及公路局網站，供有需求的民眾自由下載應用
陳彥伯指出，為提升聽障駕駛行車安全並落實友善無障礙交通環境，交通部參考美、日、韓等國作法及參考國際標準組織 ISO 7001 PI AC 007 公共圖標，由財團法人台灣設計研究院設計「聽障駕駛識別標識」，期望透過標識提醒外部用路人識別聽障駕駛，並以燈光代替按鳴喇叭提醒駕駛人，藉以營造友善包容聽障通行的交通環境。
交通部說明，聽障標識參考本部近年大眾運輸公共設計圖標，採用高對比的「藍底白圖」設計，加註「聽障行車」文字，直觀傳達友善概念，並建議駕駛人將其黏貼於車輛後擋風玻璃左下側或車身左後側以利辨識，期望透過標識，提醒其他用路人共同營造友善環境。
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