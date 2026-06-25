台股

減稅大紅包來了！明年未成年子女免稅額「倍增」至15.15萬 最高現省2.02萬

鉅亨網記者張韶雯 台北

婚育家庭迎減稅大紅包。行政院院會今 (25) 日通過減稅利多，為幫育兒家庭減輕生活重擔，祭「有感」減稅措施，調高家中有未成年子女的免稅額度，幅度高達 50%。調整最快在明年 5 月報稅時適用，全台灣預計有 237 萬人可以享受到這筆減稅好康，所得稅率 5% 到 40% 來換算，每位家長省下 2525 元到 2.02 萬元稅金，政府總共釋出高達 80 億元的減稅利益。新婚兩年內者，除少繳所得稅，自住房屋和土地，在法令通過，可望再進一步省稅。

cover image of news article
減稅大紅包來了！明年未成年子女免稅額「倍增」至15.15萬 連房屋稅、地價稅也省。（圖：shutterstock）

家中未成年子女，原本每人的免稅額是 10.1 萬元，經過這次拍板加碼 50% 之後，金額直接衝到 15.15 萬元，相當於每養一個小孩，報稅時就能多扣掉 5.05 萬元的所得額。如果用所得稅率 5% 到 40% 來換算，每位家長可以實際省下 2525 元到 2.02 萬元的現金，孩子越多的家庭，省下來的錢就越有感。


財政部也幫辛苦的租屋育兒族算好省錢帳單。如租房子自住、養著一名 6 歲以下小寶貝的雙薪 3 口之家，只要把提高後的免稅額，加上原本就有的幼兒學前扣除額通通疊加起來，年收入在 140.95 萬元以下的家庭，明年直接免繳所得稅。若是同樣租屋、養了兩名 6 歲以下幼兒的雙薪 4 口之家，免稅門檻更被拉高到 178.6 萬元，比前一年整整多出 14.5 萬元的免稅空間。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰指示，少子化是國家的挑戰，政府正全方位建構家庭支持體系，從職場友善、教育加碼到婚育生活減壓，一項都不能少。本次修法就是要實質減輕婚育家庭的經濟負擔。新制明定從今年 1 月 1 日開始實施，意即若立法院順利通過修法，爸媽在明年 5 月申報今年的綜合所得稅時，就能直接在申報書上列報減除，不需要苦苦等待。

此外，減稅觸角延伸到財產稅上，大方授權各縣市政府，只要是新婚 2 年內、或是養育未成年子女的家庭，他們名下持有、而且實際居住的全國單一自住房屋以及坐落土地，各地方政府都可以自行訂定適當的減免優惠，幫忙降低房屋稅和地價稅。

財政部估計，等地方政府完成自治條例修法並實施後，全台灣預計將有 100 萬戶以上的家庭可以再次受惠，這部分又將釋出 50 億元到 75 億元的減稅紅利。中央與地方聯手大發減稅紅包，就是要當年輕爸媽最實質的靠山


文章標籤

所得稅減稅地價稅房屋稅父母未成年子女免稅額度撫養育兒行政院財政部

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty