減稅大紅包來了！明年未成年子女免稅額「倍增」至15.15萬 最高現省2.02萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-25 17:21

婚育家庭迎減稅大紅包。行政院院會今 (25) 日通過減稅利多，為幫育兒家庭減輕生活重擔，祭「有感」減稅措施，調高家中有未成年子女的免稅額度，幅度高達 50%。調整最快在明年 5 月報稅時適用，全台灣預計有 237 萬人可以享受到這筆減稅好康，所得稅率 5% 到 40% 來換算，每位家長省下 2525 元到 2.02 萬元稅金，政府總共釋出高達 80 億元的減稅利益。新婚兩年內者，除少繳所得稅，自住房屋和土地，在法令通過，可望再進一步省稅。

減稅大紅包來了！明年未成年子女免稅額「倍增」至15.15萬 連房屋稅、地價稅也省。（圖：shutterstock）

家中未成年子女，原本每人的免稅額是 10.1 萬元，經過這次拍板加碼 50% 之後，金額直接衝到 15.15 萬元，相當於每養一個小孩，報稅時就能多扣掉 5.05 萬元的所得額。如果用所得稅率 5% 到 40% 來換算，每位家長可以實際省下 2525 元到 2.02 萬元的現金，孩子越多的家庭，省下來的錢就越有感。

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財政部也幫辛苦的租屋育兒族算好省錢帳單。如租房子自住、養著一名 6 歲以下小寶貝的雙薪 3 口之家，只要把提高後的免稅額，加上原本就有的幼兒學前扣除額通通疊加起來，年收入在 140.95 萬元以下的家庭，明年直接免繳所得稅。若是同樣租屋、養了兩名 6 歲以下幼兒的雙薪 4 口之家，免稅門檻更被拉高到 178.6 萬元，比前一年整整多出 14.5 萬元的免稅空間。

行政院發言人李慧芝轉述行政院長卓榮泰指示，少子化是國家的挑戰，政府正全方位建構家庭支持體系，從職場友善、教育加碼到婚育生活減壓，一項都不能少。本次修法就是要實質減輕婚育家庭的經濟負擔。新制明定從今年 1 月 1 日開始實施，意即若立法院順利通過修法，爸媽在明年 5 月申報今年的綜合所得稅時，就能直接在申報書上列報減除，不需要苦苦等待。

此外，減稅觸角延伸到財產稅上，大方授權各縣市政府，只要是新婚 2 年內、或是養育未成年子女的家庭，他們名下持有、而且實際居住的全國單一自住房屋以及坐落土地，各地方政府都可以自行訂定適當的減免優惠，幫忙降低房屋稅和地價稅。