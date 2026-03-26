鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-26 20:22

交通部公路局今 (26) 日宣布，汽車考照包括小型車／大型車考照部分，在本 (3) 月 31 日起，將要推動新的考照 2 項目，增加小型車停讓行人與視野死角確認，大型車增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認項目。另外也將同步針對多次重大違規駕駛人實施回訓教育，需自費參加 3 小時「矯正防制班講習」。

汽車駕照管理納入2項目3/31起實施，違規累犯「矯正防制班」同步上路。(圖:公路局提供照片)

交通部在去 (2025) 年公布「駕駛管理三策略」中，有加強考照鑑別度、強化違規回訓與矯正、高齡分級換照與關懷 3 項，其中駕照訓練加強部分，小型車增加停讓行人與視野死角確認，大型車增加於起駛前及轉彎前應執行指差確認，若沒有做到將一次扣 32 分，考照時直接判定不及格。

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交通部公路局長林福山表示，今 (2026) 年起，在駕訓班訓練的學員已實施以人為本課程訓練，明確將停讓行人、視野死角確認及大型車指差確認列為駕訓班學、術科公版教材標準化課程，要求上課時講授具體停讓行人考驗項目，新的評分基準及成績紀錄表，在 3 月 31 日實施，民眾考試日期為 3 月 31 日 (含) 以後者，將適用新表，民眾考試日期為今年 3 月 30 日 (含) 以前者，則適用舊表。

另為精進道路交通安全管理，公路局長林福山表示，分析各車種 A1 事故十大肇因，針對惡性重大且影響安全之違規行為，擇定 3 大類違規作為「矯正防制班」召回講習對象，包括 1 年闖紅燈、未依規定減速、無號誌路口未依路權行駛，一般駕駛人若累積 3 次，營業大型車職業駕駛人累積 2 次，均要自費參加道安講習「矯正防制班」。