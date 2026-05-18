鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-18 20:43

為強化重大違規駕駛人安全駕駛法規觀念並提升道路安全，交通部今 (18) 日宣布預告修正「道路交通安全規則」等 3 項法規，凡遭受吊銷駕駛執照處分 3 年以上者，於處分期滿後，欲重新考領駕照，皆必須先前往合法之汽車駕駛人訓練機構完成駕駛訓練課程，才得重新申請考照，新制今日預告，預計於今 (2026) 年 6 月 30 日起實施。

交通部公告，為了健全駕照管理制度的完整性，去 (2025) 年起便積極規劃「駕照管理三策略」，旨在強化駕駛人的正確安全觀念，今日預告修正的法規包含《道路交通安全規則》、《受終身不得考領駕駛執照限制重新申請考驗辦法》及《民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法》。

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據了解，此項新制將對不少違規駕駛人產生直接影響，根據交通部公路局的數據統計，台灣每年因違規遭吊銷駕照、且禁考 3 年以上者，機車與汽車各有約 5,000 人，每年約近萬名駕駛必須強制回訓。