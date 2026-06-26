〈房產〉高雄台積宅「科技三雄」房價漲跌互見 橋頭呈現逆勢上漲

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-26 11:54

被視為高雄外圍區域的楠梓、仁武與橋頭，在台積電 (2330-TW) 南下設廠效應帶動下，區域房市能見度快速提升，房仲業者彙整實價登錄發現，今年前 4 月楠梓區平均房價為每坪 26.7 萬元，較去年同期下滑 9.2%；仁武區平均房價則由每坪 29.9 萬元降至 28.3 萬元，年減 5.4%。反觀橋頭區，平均房價由每坪 30.1 萬元上升至 32.2 萬元，年增 7 %。

高雄台積宅「科技三雄」房價漲跌互見。(鉅亨網記者張欽發攝)

高雄橋頭是「科技三雄」宅中唯一維持正成長的行政區。

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對於楠梓、仁武房價出現回落，中信房屋橋頭仕豐加盟店店長甯容慧表示，近一年受到整體房市降溫影響，民眾對後市發展普遍抱持觀望態度，使交易動能明顯收斂。與此同時，高雄近年新案供給相對較多，在需求放緩之下，部分建商與投資客為加速去化，議價空間也有所放大，近期市場上甚至傳出個別建案主動降價的消息。

楠梓與仁武過去受科技題材加持，房價漲幅高居各行政區前段班，如今隨著交易量縮減，區域房價出現適度調整亦屬合理現象，從中長期來看，隨著相關產業題材與建設計畫逐步落實，楠梓、仁武的發展動能仍在，整體前景依舊具備支撐性。

至於同樣被稱為「科技三雄」之一的橋頭區，房價卻逆勢走揚，甯容慧指出，主因在於位於高雄新市鎮的「鼎宇森花園」今年出現大量成交，該案採先建後售模式，以成屋形式銷售，根據實價登錄資料顯示，該案的成交單價約落在每坪 35-42 萬元之間，進而拉抬了橋頭區的整體均價。雖然本次橋頭房價逆勢上漲主要是受到新成屋挹注，但在目前市場買氣偏弱的環境下，該案仍能創下高達 4 字頭的成交紀錄，除了彰顯品牌建商的競爭力外，也反映了市場對橋頭地區的未來發展仍相當具有信心，產業進駐所帶來的人口紅利與就業效益持續受到關注。