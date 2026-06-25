鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-25 17:47

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (25) 日指出，AI 帶動高速、精密運算需求，而客戶對精密度的要求也是倍增以上，甚至「double 再 double」，整體零組件產能比想像中還不足，除記憶體供貨吃緊，其他如散熱器、IC 載板等供貨也都面臨短缺。

童子賢表示，由於 AI 蓬勃發展，帶動高速運算及精密運算需求攀升，因此傳統記憶體廠轉為生產高頻寬記憶體 (HBM)，排擠一般手機、電腦等消費性產品所需的 DDR 系列記憶體。

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童子賢觀察和碩旗下 IC 載板廠景碩 (3189-TW)，可以清楚看到與 3 年前品牌廠商的預測有落差。他並指出，由於現在對精密度的要求是「double 再 double 」，進一步消耗既有產能，但在需求龐大的情況下，造成這波台廠從散熱器、電路板，甚至上游材料都呈現短缺。