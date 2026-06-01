童子賢描繪「未來工廠」整合代理式AI與實體AI 機器人也有「眼耳舌鼻身意」

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-01 13:15

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (1) 日參與輝達 (NVDA-US)GTC Taipei 暖場直播 (pre-game)，引用輝達執行長黃仁勳對於未來大型工廠的描繪，指出未來工廠將是代理式 AI(Agentic AI) 與實體 AI(physical AI) 的整合，並談到未來的機器人將有「眼耳舌鼻身意」。

和碩童子賢：未來工廠將是代理式AI與實體AI的整合，機器人會有「眼耳舌鼻身意」。(圖：擷取自輝達直播)

童子賢指出，當工廠同時採用代理式 AI 與實體 AI，工廠就不再是過去非常混亂的狀態，反之，會變得非常有秩序、錯誤非常少、效率非常高、決策非常有邏輯、流程非常清楚，且當意外發生的時候，代理式 AI 有能力協助解決。

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童子賢進一步說明整合代理式 AI 與實體 AI 的場景，在工廠導入代理式 AI，透過感測器做出判斷與決策後，代理式 AI 可與工廠中的實體 AI(機器人) 即時溝通，再進行巡查與檢查。童子賢說，這樣的場景已經不再是科幻小說的情節。

童子賢認為，未來機器人就像人一樣，會有「眼耳舌鼻身意」，透過感官與物理世界實體接觸溝通。童子賢形容，過去 3 年生成式 AI 只有「耳朵」，並用「嘴巴」提供資訊，而 LLM 則是「意」，缺少手、腳及身體，而實體 AI 則補足了原先缺少的部分。

童子賢表示，除人形機器人，包括無人自駕車、達文西手術機器人、機器狗等，都屬於實體 AI 的範疇，實體 AI 未來將取代人類最繁重、最耗體力的工作，有助生產力大幅提升。

不過實體 AI 的出現，也讓大家擔憂未來是否有工作將會消失。對此，童子賢則表示，有了實體 AI，可以幫助人類分攤很多體力上的粗活，就像洗衣機、微波爐的出現，也沒有取代家庭主婦。