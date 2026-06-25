鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-25 19:52

台股今 (25) 日受惠記憶體大廠美光盤後財報亮眼激勵，呈現跌深反彈格局，盤中一路平盤之上震盪整理，最後一盤在台積電 (2330-TW) 遭大砍 1.16 萬張賣壓下，終場以小漲 211 點作收，收 46,255 點，成交量縮減至 1.31 兆元。外資今日賣超台股 405.1 億元，連 3 日賣超台股達 2,565 億元，外資今日大砍力積電 (6770-TW) 8.79 萬張最多，也連續 3 日賣超台積電 4.72 萬張。

外資賣超405億元 高檔調節記憶體股大砍力積電8.7萬張 三天賣台積電4.7萬張。(鉅亨網資料照)

在三大法人籌碼動向上，外資賣超 405.1 億元，已連 3 日大賣台股共 2,565 億元；投信買超 161.41 億元、自營商賣超 70.01 億元，三大法人合計賣超 313.7 億元。期貨部分，外資在期貨空單上減少 2,509 口，外資期貨空單累計為 8.1 萬口。

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今日外資買超前 10 名部分，有 4 名為金融股，外資看好美伊停火油價有望調降，加上暑假旅遊旺季加持，買超首位以華航 5.22 萬張居冠，其次看好台塑轉型利多，買超 3.94 萬居次，買合庫金 2.34 萬張排第 3，其後依序買臺企銀 1.85 萬張、彰銀 1.46 萬張、長榮航 1.34 萬張、台泥 1.27 萬張、元大金 1.2 萬張、聯電 1.17 萬張、台玻 1.11 萬張。

外資今日賣超主要調節漲多的記憶體股，大砍力積電 8.79 張，居賣超第 1 名；賣超旺宏 5.41 萬張居次，賣超華邦電 1.69 萬張、南亞科 1.02 萬張；並賣超金寶 3.31 萬張、玉山金 3.02 萬張、兆豐金 2.68 萬張、南茂 2.11 萬張、永豐金 1.83 萬張、仁寶 1.76 萬張、華南金 1.7 萬張。

投信買超前 10 名部分，共半數為金融股，買超第 1 位為華邦電 3.69 萬張、兆豐金 3.24 萬張、永豐金 3.06 萬張、華南金 2.53 萬張、玉山金 2.27 萬張、第一金 1.93 萬張、南亞科 1.59 萬張、遠傳 15,1 萬張、遠東新 1.39 萬張、買南亞 1.1 萬張。

投信賣超前 10 名中，大賣聯電 2.72 萬張居冠，已連 5 賣；其次賣超元大金 1.3 萬張、台新新光金 7,149 張、亞泥 6,433 張、日月光投控 5,775 張、寶成 5,732 張、東和鋼鐵 5,335 張、群益證 5,154 張、東陽 4,695 張、旺宏 4,096 張。

法人表示，今日台股屬於利多題材帶動的反彈格局，但因近期外資大幅調節下，市場高檔賣壓仍待消化，後續若指數能重新帶量站回 4 萬 7 千點，才有機會逐步化解昨日長黑帶來的技術壓力，讓盤勢重新回到較穩定的高檔整理格局。