鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-28 13:15

和碩 (4938-TW) 今 (28) 日召開股東會，董事長童子賢會後接受媒體訪問，談到近期台股頻頻創高，市場擔憂股市是否過熱。童子賢指出，若以台灣所有上市公司全年獲利約 6 兆元計算，本益比落在 22 至 30 倍之間，認為不算過熱。

童子賢從總體經濟的層面分析，指出台灣所有上市公司今年第一季獲利約 1.6 兆元，以 4 個季度加上下半年旺季效應，推估今年全年獲利約 6 兆元，換算成本益比約落在 22 至 28 倍之間，認為台灣產業基本面穩健，比起全球非常熱的股市，台股不算過熱。

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童子賢進一步表示，從產業趨勢來看，AI 發展對全球經濟帶來正面效益，未來幾年將逐步發酵，若沒有跟上 AI 浪潮，就可能遭到淘汰。目前 AI 發展可能連 30% 都不到，而台灣產業位處 AI 潮流中心，持續努力形成良性迴圈。

童子賢提到，台灣產業一直很努力，並展現成果，這是幸運的，因此有人擔憂股市過熱，且過於集中在科技，他說：「難道要回到 40 年前出口成衣的日子嗎」，能出口附加價值較高的產品還是挺不錯的。