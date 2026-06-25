特定工廠缺工有解！經濟部釋2156名移工名額7/1-8/31限時送件「搶人」
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部產業發展署今（25）日表示，為因應特定工廠業者的移工需求，產發署將先前逾期未向勞動部申請的配額全數回收，本次回收名額共計 2156 名，並將於 115 年 7 月 1 日至 8 月 31 日再次開放特定工廠登記業者申請。
產發署提醒，本次認定的效期已縮短為 90 天，近期有實際用人需求的特登業者務必把握期限提出申請。
產發署說明，勞動部先前於 112 年提供 6000 名移工配額供特定工廠申請，經產業發展署於 113 年及 114 年受理及審核後，已將全數配額核配完畢。然而根據統計資料顯示，先前取得配額的業者中，有近半數未向勞動部申請招募許可，考量上述配額尚未充分運用，已於 115 年 1 月 23 日修正發布審查特定工廠登記業者申請引進移工作業要點，將認定函效期縮短為 90 天，以加速業者向勞動部申請招募許可。
產發署也強調，屆時若名額皆分配完畢且仍有不足時，將視需要再向勞動部申請增加總量。
產發署呼籲，本次受理時間為 115 年 7 月 1 日至 115 年 8 月 31 日止，由於認定函效期已縮短至 90 天，請近期有實際用人需求的特登業者務必把握期限，以掛號郵寄至經濟部工商輔導中心特登申請移工審查小組提出申請。業者取得認定函後，始得向勞動部辦理後續相關流程，如有相關疑問可撥打服務專線諮詢。
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