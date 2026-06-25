鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-25 11:37

群益 S&P500 (009823-TW)、群益美國科技巨頭 (009824-TW) 兩檔美股 ETF 新兵今 (25) 日正式掛牌上市，美股昨天漲跌互見，不過，美光盤後公布優於預期的財測，帶動盤後飆漲逾 10%，輝達同步由黑翻紅，激勵 009824 市價強勢上漲超過 3%，午盤前成交量近 9 萬張，009823 盤中也勁揚 2.1%，雙雙呈現量價齊揚。

〈焦點股〉美光盤後飆逾10%！群益009824掛牌首日同慶 前十大成分股一次看。(圖：shutterstock)

主題型的 009824 追蹤的是 Solactive 美國科技巨頭指數，成分股除了目前的七巨頭外，更是網羅了有可能成為下一個領頭美股科技新趨勢的未來巨頭。觀察最新公布的前十大成分股，輝達、蘋果權重各為 13%，分列第一、二名，美光則較先前公布的排序上升，以權重 6.54% 登上第三，第四、五名則為博通 6.19%、Google 母公司字母 (A) 5.08%，第六至十名公司權重依序為微軟 3.07%、超微 2.88%、Meta 2.06%、亞馬遜 1.75%、科林 1.62%。

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群益投信美股 ETF 研究團隊表示，本波美股牛市自 2022 年 10 月低點以來，累積漲幅已突破 100%，顯示市場在企業獲利成長與 AI 題材帶動下，延續強勁多頭動能。然而，歷史經驗顯示，美股「翻倍上漲」往往不代表多頭行情結束，反而可能處於景氣與資金循環的擴張階段。

回顧 1950 年以來，美股歷經的 8 次牛市中，平均約花費 4 年時間才達到 100% 漲幅；相較之下，本輪牛市僅花約 3.5 年便完成翻倍上漲，顯示本次漲勢速度與力道皆優於歷史平均。此外，統計歷次牛市平均將近 7 年，2022 年底至今牛視野才 3 年多，展望後市，美股中長期表現值得期待，短線如逢回檔正是加碼好時機。

ETF 理財達人表示，009823、009824 讓投資人可以一次布局美國經濟主戰場，廣納美股全產業題材，擁有現在與未來的科技巨頭投資契機，同時兼顧「防禦力」與「爆發力」，也讓投資人能同時投資市值型與主題型美股 ETF，一次掌握美股雙頭甜的投資契機。