免複委託！10元親民價擁抱S&P 500科技巨頭 市值型新兵009823明掛牌

櫃買中心表示，由群益投信募集發行的股票型 ETF「群益標普 500 ETF 證券投資信託基金」(009823-TW)，將於明 (25) 日正式掛牌上櫃，009823 所追蹤的「 標普 500 指數 」，權重涵蓋美國龍頭企業，包括輝達、蘋果、微軟及亞馬遜等科技巨頭。

群益 S&P500 (009823) 每股發行價格為親民的 10 元，等同於只需新台幣 1 萬元即可輕鬆入手，極具投資性價比。在配息機制上，該檔 ETF 採用台灣投資人最青睞的「季配息」模式，設有收益平準金機制，滿足存股族定期有現金流進帳的需求。