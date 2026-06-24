免複委託！10元親民價擁抱S&P 500科技巨頭 市值型新兵009823明掛牌
鉅亨網記者張韶雯 台北
櫃買中心表示，由群益投信募集發行的股票型 ETF「群益標普 500 ETF 證券投資信託基金」(009823-TW)，將於明 (25) 日正式掛牌上櫃，009823 所追蹤的「標普 500 指數」，權重涵蓋美國龍頭企業，包括輝達、蘋果、微軟及亞馬遜等科技巨頭。
群益 S&P500 (009823) 每股發行價格為親民的 10 元，等同於只需新台幣 1 萬元即可輕鬆入手，極具投資性價比。在配息機制上，該檔 ETF 採用台灣投資人最青睞的「季配息」模式，設有收益平準金機制，滿足存股族定期有現金流進帳的需求。
依據申請資料，009823 所追蹤的「標普 500 指數」，權重規劃涵蓋了美國各主要產業中的龍頭企業，包括輝達、蘋果、微軟及亞馬遜等頂尖科技巨頭，為全球最具代表性的美國市值型指數。透過該產品，投資人無需利用海外券商或複委託，就能以低門檻一鍵布局美股主戰場，廣納美國核心資產的成長紅利。
櫃買中心提醒投資人，在投資各類 ETF 商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及相關投資風險，並詳閱公開說明書。
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