鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 11:58

首檔「不配息」的台股主動型 ETF「凱基台灣主動式 ETF(00407A-TW)」，掛牌第三天，再度跌破發行價 10 元，跌幅逾 4%，下探 9.48 元，不過，投資人越跌越買 ETF，00407A 午盤前已爆出 51 萬張巨量，榮登集中市場第一，此外，元大台灣 50 正 2(00631L-TW)、主動統一升級 50(00403A-TW) 也登上全市場第三、四名，交投相當熱絡。

〈焦點股〉無懼破發越跌越買！首檔不配息主動式ETF 00407A奪台股成交王。(鉅亨網資料照)

00407A 於今年 6 月 12 日成立，主打「不配息」，根據統計，25 日淨值為 9.9 元，今日預估淨值掉到 9.47 元，目前溢價僅約 0.74%，仍屬合理範圍。00407A 為國內主動式 ETF 的第 35 檔、同時也是鎖定台股的第 20 檔主動式 ETF，截至昨日，資產規模來到 177.16 億元，已較募集成立時的 78.72 億元翻倍成長。

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近年投資人觀念逐漸改變，大家開始重視總報酬而非單純配息，例如凱基投信先前推出凱基台灣 TOP50(009816-TW)，即獲得投資人青睞，短短 49 天規模即突破千億大關，00407A 掛牌之初規模也呈現快速成長，儘管近期台股高檔震盪，但交投依舊火熱，今天午盤前已經爆出逾 51 萬張巨量，可望挑戰掛牌首日的 67 萬張紀錄。