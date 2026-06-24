鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 04:00

澳洲麥格理集團 (Macquarie) 已大幅下修對 2026 年與 2027 年的油價預測，理由是中東地區的石油出口流量有望迅速恢復常態。

中東石油供應常態化超預期！麥格理大砍油價預測 布蘭特2027年恐跌破64美元 (圖:Reuters/TPG)

隨著美國與伊朗達成臨時和平協議，波斯灣的石油出口開始恢復，這促使麥格理預測，作為國際價格基準的布蘭特原油價格，2026 年平均價格將落在每桶 77 美元，遠低於先前所估的每桶 89 美元。

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該行也將 2027 年布蘭特原油的平均價格展望，由原先預估的每桶 74 美元降至每桶 64 美元。

包括 Peter Taylor 與 Vikas Dwivedi 在內的策略師指出，儘管中東石油產量迅速恢復正常仍面臨諸多障礙，但該區域產油國的調整速度極可能比外界普遍預期的還要快。

該團隊在報告中說：「市場顯然嚴重低估了供應復甦的速度，以及石油市場自我修復的能力。考量到中東在石油生產領域的深度專業知識、充足的儲油槽空間，以及油田輪作科學的進步，預期供應回歸市場的速度將超越外界普遍預期。」

策略師分析，在戰爭爆發前，市場本來就處在供過於求的狀態，在戰爭爆發後，隨之而來的需求破壞以及潛在、看不見的庫存去化，皆有助於填補先前損失的供應缺口。也因此，即使發生了這場歷史性的重大衝擊，國際油價仍能維持在相對低檔。