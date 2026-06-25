鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-25 11:53

佳能企業 (2374-TW) 今 (25) 日召開股東會並通過配息 2 元，佳能企業去年每股純益 2.44 元，對盈餘分配將配發 2 元現金股息，也創 12 年來新高。

同時，佳能企業 2026 年第一季營收 26.56 億元，毛利率 24.32%，季增 2.65 個百分點，年減 4.99 個百分點，第一季稅後純益 2.36 億元，季減 21.07%，年增 1.7 倍，每股純益 0.73 元。

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佳能轉投資的美國 Agility Robotics 已宣布透過 SPAC 方式在納斯達克 (Nasdaq) 上市，預計今年 9 月能正式掛牌上市，成為美國第ㄧ家純人形機器人公司進入美國資本市場，已吸引美國新聞媒體及華爾街投資機構的關注。佳能將結合能率集團再增加持股，累計投資 Agility 將達到約 2000 萬美元。

Agility 機器人 Digit 是市面上唯一累積物流及製造工廠超過 6 萬 5000 小時的運作時間的人機協作機器人。Agility 創辦人 Jonathan Hurst 去年曾親自造訪佳能進行密切洽商，雙方正深化合作開發與量產「人形機器人視覺模組」。預計明年將有機會貢獻佳能的業績。

佳能生產的機器人感測模組給 Mantis Robotics 從去年第四季開始陸續出貨。無人機，AI 監視系統，機器人等相關光學模組的需求也逐漸熱絡，下半年營收將持續成長。