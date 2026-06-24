鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-24 20:10

2026 台北國際食品系列展 (FOOD TAIPEI MEGA SHOWS) 今 (24) 日於台北世貿一館、南港 1、2 館登場，展覽整合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」共 5 大展。貿協董事長黃志芳表示，今 (2026) 年共吸引來自 33 國、近 1,800 家國內外參展廠商、使用 4,750 個攤位，為疫情後最大規模，也展現台灣為全球食品產業供應鏈的重要關鍵地位。

黃志芳表示，此次展覽整合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」及「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」等五大專業展覽，完整串聯食品產業上下游供應鏈。另在全球健康意識提升、AI 技術快速導入及永續轉型加速推進下，食品產業正迎來新一波變革。

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本屆展覽以「精準食代 × 綠色智慧」為主軸，從食品原料、加工製造、包裝技術到餐飲服務設備，完整呈現食品產業全鏈創新成果。展覽聚焦健康機能食品、創新食材、智慧製程、循環包裝及餐飲自動化等關鍵領域，並透過 AI 技術導入研發、生產及供應鏈管理，結合台灣半導體、精密製造與系統整合優勢，加速食品產業智慧化升級與低碳轉型，展現臺灣引領產業創新的實力與韌性。

此外，貿協指出，台北國際食品展首度獲得美國農業部 (USDA) 認證為「USDA Endorsed Trade Shows」，獲全球業者布局亞洲市場重要平台的國際地位。此外，因應全球健康消費趨勢，今年台北國際食品展首度推出「食在健康館」在台北世貿一館，聚焦精準營養、機能性食品及植物基飲食等新興市場。

貿協表示，今年展覽匯聚來自 33 個國家的參展商，更有 21 國籌組國家館參展。其中，台北國際食品展首度獲得美國農業部 (USDA) 認證為「USDA Endorsed Trade Shows」，全球業者布局亞洲市場重要平台的國際地位，日、韓、印尼等國亦擴大參與規模，展現亞洲食品市場蓬勃發展動能。

在深化國際合作方面，拉丁美洲友邦及貝里斯籌組專館參展，展出特色農產及食品加工成果。台灣方面則由農業部領軍籌組台灣館，串聯 16 個縣市政府之特色專館，完整呈現台灣優質農漁產品、地方特色食品及創新研發成果，向全球買主展現台灣食品產業的多元實力。