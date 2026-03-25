鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-25 19:21

由外貿協舉辦主辦的台北國際自行車展、運動暨健身展 (TaiSPO) 於今 (25) 日舉行開幕儀式，貿協董事長黃志芳表示，今 (2026) 年自行車展共有自 30 幾個國家、900 多個廠商，200 家國際企業參展，包括台灣知名的自行車、相關零組件廠商都到場展出，齊聚台灣整車與零件主流廠商共使用約 3,500 個攤位，加上運動體育用品展 500 個攤位，兩展合計超過 4,000 個攤位，有望創造不錯的產值。

貿協：今年是自行車業重新出發關鍵年 庫存去化後有望重回成長軌道。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

黃志芳受訪時表示，今年對台灣的自行車業而言，將是重新出發的關鍵一年，過去這疫情後 1-2 年來，受到業者調整庫存影響及美國關稅影響，讓相關產業十分艱辛，一旦庫存去化調整後，相信今年很快就會回到成長軌道。

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黃志芳指出，特別是去 (2025) 年台灣在自行車整輛車及電動自行車銷售上確實受到很大影響，但台灣去年在自行車零組件出口仍有 4.7% 的年成長，相信此次可望在國際買家匯集下，讓參展自行車廠商提升銷售及成交，也為產業帶來一股動力，目前台灣自行車展應該是全球最具影響力的展覽之一。

黃志芳表示，展會完整呈現自行車產業價值鏈，從整車製造、關鍵零組件、電動自行車與驅動系統，到智慧應用服務與高階複合材料技術，全面展現產業升級與跨域整合成果，包括台灣科技大廠也參展，隨著自行車在城市低碳交通與健康生活中的角色日益提升，展會也透過多元展示與體驗活動，也推動騎行文化融入城市與日常生活。

黃志芳說，目前自行車與健身產業已從傳統製造與技術導向，轉型為由創新者、製造商與跨域合作夥伴共同構築的全球生態系，台灣已準備好攜手國際夥伴，邁向更永續且具韌性的未來發展。

黃志芳強調，今年自行車展內的新創產區中，今年也邀請許多國外新創團隊，亮點在於結合自行車、AI 智慧場域經營以及運動科學整合將是自行車展全方位的展出，今年也同步舉辦自行車展論壇、自行車設計展頒獎，相信會非常精采。

在體育用品展部分，黃志芳表示，今年包括潛水專區，有實體潛水設備、現場潛水人員的潛水示範，還有運動營養和運動修復專區，一舉滿足運動族群所需要的相關營養及健身器材展覽。

另由經濟部智慧財產局主導的「台灣專利超級站」，亦首度進軍 TaiSPO，展示多項運動科技專利成果，並提供專利發表與諮詢服務，協助創新技術拓展國際市場。