美而快私募引進記憶體模組廠 成第二大法人股東

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-24 18:08

電商業者美而快 (5321-TW) 今 (24) 日宣布，今年第 1 次私募引進知名記憶體模組品牌商全何科技 (V-color) 為策略合作夥伴，將以電競、工作站等記憶體模組作為切入科技消費市場的重要起點，而全何科技將成為第二大法人股東。

美而快私募引進記憶體模組廠 將跨足科技消費版圖。(鉅亨網資料照)

本次美而快私募增資認購股數為 6,363,347 股，私募價為每股 31.43 元，由全何科技全數認足，將占私募後已發行股數總額 10.69%，成為美而快第二大法人股東。

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美而快說明，雙方作將採「技術 × 通路」分工模式，全何科技負責產品研發與技術發展，美而快則導入電商營運、品牌經營和內容行銷，共同拓展 AI PC、科技生活及電競相關應用市場，預料具體效益自下半年起就會顯現。

全何科技成立於 2006 年，是國內記憶體模組品牌廠，旗下品牌 V-color 長期深耕高效能記憶體市場，布局電競拓展至工作站、伺服器，以及企業級 AI 高效運算領域。

而全何主要客戶有 GIGABYTE、ASI、Newegg、iBUYPOWER 及 ASRock 等國際品牌與通路商，擁有 43 項專利技術，涵蓋 OLED 記憶體模組整合顯示、超頻測試、智慧篩選及系統整合等技術。