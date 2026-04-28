木材加工暨家具製造展共4天洽商媒合 貿協：創造約2.4億元商機
鉅亨網記者黃皓宸 台北
由外貿協會與木工機械工業同業公會共辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展 (WOOD TAIWAN 2026)」，於近期 4 月 26 日落幕。貿協今 (28) 日表示，此次 4 天展期，採購洽談會成果豐碩，透過一對一精準媒合機制，有效促進供需雙方深入對接，吸引包括北美機械經銷商 Akhurst Machinery 等國際指標性企業參與，創造約新台幣 2.4 億元商機，也強化台灣木工機械於全球市場能見度。
貿協表示，此次共吸引來自 57 國 / 地區，539 位國外買主參觀，前五大買主國依序為日本、馬來西亞、泰國、越南與菲律賓，日、越、馬亦籌組買主團專程來台採購，本屆聚焦四大技術主軸，包括高效能 CNC 加工設備、整廠自動化解決方案、AI 智慧檢測與數據整合應用，以及多材料加工應用，呼應產業朝向「智慧化、彈性化與高附加價值」發展。
貿協指出，本屆展會獲得參展商正面回饋，買主來源涵蓋非洲及中東歐等新興市場，部分原以採購歐洲機械設備為主，透過本次展會交流與洽談，買主進一步認識台灣木工機械的技術實力，已有多項合作進入後續洽談階段。
其中，仕興機械於展期即接獲至少 1 千萬元訂單；勝源機械成功打進日本市場，並與歐洲買主深化合作機會；廣穎機械亦取得來自加拿大、日本、羅馬尼亞及馬來西亞的訂單，展現亮眼商機與國際競爭力。
展中舉辦之採購洽談會成果豐碩，透過一對一精準媒合機制，促進供需雙方深入對接，吸引包括北美機械經銷商 Akhurst Machinery、捷克大型木質棧板製造商 KLAUS Timber 及以色列木工機械代理商 A.Tuval Agencies 等國際指標企業參與，創造約 2.4 億元商機。另論壇也分享高地震區木構建築安全設計與淨零排放趨勢下的產業策略，為產業提供前瞻觀點。
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