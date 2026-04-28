鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-04-28 19:01

由外貿協會與木工機械工業同業公會共辦的「台灣國際木材加工暨家具製造展 (WOOD TAIWAN 2026)」，於近期 4 月 26 日落幕。貿協今 (28) 日表示，此次 4 天展期，採購洽談會成果豐碩，透過一對一精準媒合機制，有效促進供需雙方深入對接，吸引包括北美機械經銷商 Akhurst Machinery 等國際指標性企業參與，創造約新台幣 2.4 億元商機，也強化台灣木工機械於全球市場能見度。

木材加工暨家具製造展共4天洽商媒合，貿協：創造約2.4億元商機。(圖:貿協提供)

貿協表示，此次共吸引來自 57 國 / 地區，539 位國外買主參觀，前五大買主國依序為日本、馬來西亞、泰國、越南與菲律賓，日、越、馬亦籌組買主團專程來台採購，本屆聚焦四大技術主軸，包括高效能 CNC 加工設備、整廠自動化解決方案、AI 智慧檢測與數據整合應用，以及多材料加工應用，呼應產業朝向「智慧化、彈性化與高附加價值」發展。

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貿協指出，本屆展會獲得參展商正面回饋，買主來源涵蓋非洲及中東歐等新興市場，部分原以採購歐洲機械設備為主，透過本次展會交流與洽談，買主進一步認識台灣木工機械的技術實力，已有多項合作進入後續洽談階段。

其中，仕興機械於展期即接獲至少 1 千萬元訂單；勝源機械成功打進日本市場，並與歐洲買主深化合作機會；廣穎機械亦取得來自加拿大、日本、羅馬尼亞及馬來西亞的訂單，展現亮眼商機與國際競爭力。