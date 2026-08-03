鉅亨網記者黃皓宸 台北
因應近期航空燃油價格上漲，交通部民航局今 (3) 日宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自本 (8) 月 9 日起調漲，短程從 27.5 美元 (約 891 元台幣) 調漲為 30 美元 (約台幣 972 元)，長程航線則從 71.5 美元 (台幣 2316 元) 調漲為 78 美元 (台幣 2527 元)。民航局也已要求國航業者應充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。
為維護消費者權益，民航局於 2005 年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告之國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達 40 美元」為不收費之第 1 級距，「40 - 未滿 50 美元」為開始收費之第 2 級距，短程航線為 5 美元，長程航線為 13 美元；當油價每增加 10 美元，短程航線增加 2.5 美元，長程航線則增加 6.5 美元。
民航局指出，依據中油今日公告之國際航線航空燃油價格，由每桶 133.29 元調漲為 147.57 美元 (自第 11 級距調整為第 12 級距)，國籍航空公司之國際航線客運燃油附加費短程航線由 27.5 調漲為 30 美元，長程則由 71.5 調漲為 78 美元，自 8 月 9 日起生效。
另民航局也已請國航公司；華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW)、星宇航空 (2646-TW) 等，應以適當方式揭露相關背景資訊 (如油料成本占總成本比例或計算方式等)，以化解消費者疑慮，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。
#偏強機會股
#波段上揚股
#背水一戰
#當沖高手_強
#上升三紅K
下一篇