鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-08-03 14:27

因應近期航空燃油價格上漲，交通部民航局今 (3) 日宣布，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自本 (8) 月 9 日起調漲，短程從 27.5 美元 (約 891 元台幣) 調漲為 30 美元 (約台幣 972 元)，長程航線則從 71.5 美元 (台幣 2316 元) 調漲為 78 美元 (台幣 2527 元)。民航局也已要求國航業者應充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

為維護消費者權益，民航局於 2005 年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告之國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達 40 美元」為不收費之第 1 級距，「40 - 未滿 50 美元」為開始收費之第 2 級距，短程航線為 5 美元，長程航線為 13 美元；當油價每增加 10 美元，短程航線增加 2.5 美元，長程航線則增加 6.5 美元。

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