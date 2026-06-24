鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-24 16:02

聯發科 (2454-TW) 董事長蔡明介今 (24) 日出席 MARC Workshop 2026 表示，半導體不僅是科技產業的堅實根基，更是驅動 AI 運算的關鍵。隨著科技演進，晶片設計已不再侷限於傳統的電訊號，而是正式邁入「多重物理量設計 (Multi-Physics Design)」時代；在應用場域上，更開啟了「太空軌道運算 (Orbit Compute)」等前瞻新興領域。

蔡明介強調，近 70 年前，人類首顆人造衛星史普尼克 (Sputnik) 的升空，改變世界軌跡，並在全球掀起科技研發與教育的狂潮。

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面對今日半導體與 AI 的發展，蔡明介認為，世界或許正迎來下一次的「史普尼克時刻」。關鍵的科技發展有賴於重要的研究突破。因此在技術挑戰越來越艱鉅時，期許各研究型大學與產業合作，提升研發的深度與廣度，更宏觀深入的進行技術研發探索，並培養關鍵人才。

聯發科長期投入產學資源，促進半導體前瞻技術研發與高階人才培育，今日透過聯發科技前瞻研發中心 (MediaTek Advanced Research Center；MARC) 舉辦 MARC Workshop 2026。

活動除頒發聯發科技前瞻研發中心產學合作的「傑出研究獎」，表彰優秀的前瞻研發成果，同場也邀請台積電副總經理及資深科技院士魯立忠、Google DeepMind 研究科學家同時也是加州大學美熹德分校教授楊明玄，以及聯發科射頻通訊系統研發本部協理詹景宏針對 AI 與前瞻通訊技術進行專題演講。

聯發科前瞻研發中心長期針對全球最新技術研發趨勢投入高等教育產學研發合作，MARC Workshop 2026 更從眾多投稿研究評選出三組「傑出研究獎」，並由聯發科資深副總經理陸國宏親自頒獎，得獎亮點包含：

· 國立陽明交通大學資訊工程學系黃敬群教授、邱維辰教授，共同研究的影像超解析度與影像復原、擴散模型影像復原與生成式影像重建；此研究將大幅強化 AI 時代下，終端產品的影像處理能力與競爭力。

· 國立臺灣大學電機工程學系魏宏宇教授，鑽研整合地面網路 (TN) 與非地面網路 (NTN) 的「反向配對機制 (reverse pairing mechanism)」，巧妙利用地面基地台的天線方向性來抑制星地網路間的干擾，是下一代衛星與地面通訊共存的重大技術突破。

· 德州大學奧斯汀分校電機與電腦工程系（the Department of Electrical & Computer Engineering at The University of Texas at Austin）教授 David Z. Pan 與 Sensen Li，一同研究結合「緊湊型多頻段 Doherty PA」的創新與「AI 輔助射頻功率放大器 (PA) 設計自動化」。該技術不僅可直接優化現有 SoC 面積與成本，長期更可作為 6G 通訊系統的關鍵技術。

聯發科表示，公司啟動產學合作至今，前瞻研發中心年年緊扣全球技術前沿趨勢，向海內外半導體菁英公開發布「研發需求 (Research Needs)」徵件。獲選的學術團隊不僅能獲研發資源，更能與聯發科團隊並肩作戰，一同挑戰全球關鍵前瞻的研發議題，並於年度 MARC Workshop 發表交流；近幾年，已有多項前瞻探索成果，成功協助聯發科技內部各事業單位進行新產品的後續研發。