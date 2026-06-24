鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 21:47

AI 浪潮席捲全球，台灣供應鏈成為全球核心，隨著台股暴漲，帶動許多企業主資產翻騰數十倍，卻也提前催化了高資產家族的傳承急迫性。中信銀行私人銀行處處長楊子宏受訪時指出，當資產因股價翻倍而面臨高額稅務考量時，傳承已非「再想想」的題目，許多躋升富豪的客戶甚至有著幸福的煩惱「自己到底有多少錢」。

楊子宏指出，全球 AI 應用逐漸落地，台灣身為全球高科技與 AI 半導體核心聚落，這幾年高科技與 AI 供應鏈的崛起，讓許多原本默默無聞的中小企業，如台積電協力廠商或獨家技術的科技業客戶「一步登天」，資產呈現數倍、甚至數十倍的瘋狂增長。而這股財富大爆發，也順勢推升了台灣家族辦公室與財富傳承的迫切需求。

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楊子宏分享，台灣企業家過去在面臨傳承問題時，往往習慣抱持「我再想想」的拖延心態，一想就是兩、三年。然而，在這一波 AI 大浪潮之下，市場局勢逼得這群科技新貴們不得不面對。

楊子宏直言，「從去年到今年，客戶再想想的結果，就是公司的股價可能已經漲了三倍！」當資產在小規模時，傳承可能還沒那麼迫切；但如今資產因 AI 暴增幾十倍，光是贈與稅、遺產稅等稅務考量，就完全是不同的等級。

他更幽默地透露，現在高資產客戶最常問的問題，竟然是「我手頭上到底有多少錢？」 許多台灣企業家隨著事業擴張，方方面面、業內業外都有投資，在市值瘋狂變動的 AI 時代，他們甚至連累積了多少財富都數不清楚，這也讓協助盤點資產、做系統化治理的家族辦公室業務，迎來更多機會。

媒體關注，台灣新崛起的高科技、AI 產業，與傳統產業在傳承上有何不同？香港中文大學榮休教授范博宏指出，兩者的「治理邏輯」雖然相同，但「傳承路徑」大相徑庭，高科技產業具備二大特性，分別為資本規模龐大 (股權分散) 及高度依賴專業人才。

范博宏分析，傳統產業經常看到兄弟內鬥、父子不合等鬧上新聞，是因為過去習慣把兒子放不同板塊歷練、又過於嚴格。而高科技公司因為需要大量市場上的百萬級專業經理人與技術人員，這往往是單一家族無法獨立提供的，因此高科技產業未來會更傾向「股權分散、專業經營」的模式，亦即「經營權與所有權分離」，家族當大股東，公司交給專業經理人。

對於金管會主委彭金隆致力打造「亞洲資產管理中心」，楊子宏也大力讚賞，他特別點出近期政府研擬開放的「百年信託」機制，這個關鍵的法規鬆綁，不僅可對齊國外，更能解決過去台商不願把傳承信託留在台灣的痛點。

楊子宏也點出本土私人銀行相較於外商銀行 (如 UBS 等) 的絕對優勢，本土銀行因為長期與客戶往來，較接地氣且 RM 穩定，深獲客戶信任。根據最新 BCG(波士頓顧問公司)調查報告，台灣高資產客戶在選擇財富傳承的首選夥伴時，第一名就是「國內大型銀行的私人銀行及財富管理業務」，其次是會計師與律師，第三才是國際外資私銀。

有趣的是，根據統計數據顯示，台灣有錢家族也展現出高度的國際化智慧。他們在設立家族辦公室時，會採取「雙 Hub」模式，在首選新加坡落地的同時，也會在台灣本地同步設立，一邊走向國際金融，一邊符合台灣法律，將 AI 帶來的科技財富財產，安全、穩健地透過信託架構，一路規劃傳承至第三代，也有不少客戶因慈善信託的需求而找上門。