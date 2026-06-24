台股市值躍升全球第四大！證交所再啟赴美招商 鏈結全球AI科技新創

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-24 18:22

台股市值躍升為全球第四大市場！憑藉高流動性、高估值與完整科技供應鏈，成為全球資金與新創焦點。為響應總統賴清德打造「全球科技資本匯聚中心」，以及推動「亞洲那斯達克」戰略，證交所持續優化創新板制度，並於 6 月下旬再度率團赴美招商，全力吸引全球 AI 及科技新創來台上市籌資，深化台美創新資本網絡。

證交所董事長林修銘率團隊拜訪美國創投業者(VC)及新創產業育成基地。(圖/證交所提供)

本次赴美招商行程延續 3 月成果，證交所團隊密集拜訪當地創投業者 (VC) 及新創企業，透過一對一會談向海外投資人介紹台灣資本市場與創新板的獨特優勢，協助具備關鍵核心技術、創新能力的企業掌握登台機會。

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創新板自 2021 年開板以來，以市值作為核心上市標準，提供創新企業及早進入資本市場的機會。近年證交所更持續推動制度升級，包括取消合格投資人資格限制、開放信用交易及當沖等措施，使創新板交易制度全面與一般板對齊，大幅提升市場流動性與投資參與度。

證交所董事長林修銘與美國創投 (VC) 業者會談時強調，台灣創新板正逐步成為支持 AI 及前瞻產業發展的重要平台。透過創新板，國內外創新企業除可取得充沛資金外，更可快速鏈結台灣完整科技供應鏈，大幅縮短技術開發、產品驗證及市場導入時程，形成資本與產業互相帶動的正向循環。

林修銘指出，隨著可程式邏輯晶片設計、系統晶片整合、人工智慧服務與雲端、AI 高效整合運算、AI 伺服器、新藥研發、半導體特殊氣體及循環經濟等指標企業陸續規劃申請，創新板將持續凝聚台灣「護國群山」的新銳動能。

回顧 2026 年上半年，證交所積極赴美國西岸、日本及東南亞等重點市場辦理招商。本次 6 月赴美除深化既有基礎，更緊密結合「全球科技資本匯聚中心」之政策方向，由專責團隊提供海外企業專業完善的上市服務。

此外，證交所多年來推動外國企業來台上市 (KY 股) 協助台股國際化的努力已展現顯著成效。目前已有世芯 - KY、貿聯 - KY 及臻鼎 - KY 等 3 檔與 AI 產業密切相關的 KY 股納入「臺灣 50 指數」成分股，顯示在台灣資本市場的支持下，海外企業營運規模持續壯大，不僅讓台股 AI 產業鏈的投資組合更趨完整，更進一步提高台股的國際吸引力。