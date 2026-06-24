路易莎20周年轉型 今年總店數挑戰600店 首個大商場年底開業

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-24 11:56

連鎖咖啡餐飲業者路易莎 (2758-TW) 今 (24) 日指出，今年是成立 20 周年，也是邁向品牌升級的關鍵年，已成功從「平價咖啡」跨向「全時段生活餐飲」，隨著積極展店和客單價提升，全年營收挑戰 40 億元，總店數將上看 600 家，其中，位於捷運新莊幸福站旁的 3 層樓 900 多坪新形態商場，預計今年底開業。

路易莎20周年轉型 今年總店數挑戰600店。(圖：路易莎提供)

路易莎前 5 月合併營收 13.07 億元，年增 17.13%，目標今年共新增 30 家直營門市，以及近 20 家多品牌餐廳，全台總店數上看 600 家。

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路易莎表示，軌道經濟是路易莎發展重點，預計在雙北捷運站開發超過 10 個站點，其中，在捷運新莊幸福站旁的 3 層樓 900 多坪新形態商場，預計年底正式開業，並首度開啟異業結盟複合式版圖，而位於大巨蛋近 500 坪的健身房 Self room，也將於 8 月後開幕，其他路易莎校園門市則擴及全台近 30 所。

路易莎進一步說明，路易莎新莊生活餐飲總部正在興建地上 9 層智慧化綠能園區，預計明年底完工，屆時中央工廠將強力整合 8 座 MES 食品廠生產動能，可進一步提高門市自製產品比例，並有效降低門市物料成本，同時掌握集團經營大數據，即時策略調整，並強化新品研發，達成產銷一條龍。