鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-12 12:38

開展餐飲 (7789-TW) 今 (12) 日召開股東常會，通過申請股票上櫃和配合上櫃前辦理現金增資公開承銷等相關議案，正式啟動資本市場升級計畫，展望下半年也將在台灣、上海和香港開出多家新據點，持續挹注營運新動能。

開展於會中除承認 2025 年度營業報告書和財務報表外，並通過申請上櫃案，開展表示，此為未來展店、品牌發展、策略併購奠定更堅實基礎。

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開展去年全年合併營收達 22.01 億元，年增 5.9%，稅後純益 2503 萬元，成功由虧轉盈，開展表示，營運成果主要受惠於既有品牌穩健成長、自有品牌布局逐漸開花結果，且規模經濟效益持續提升，今年前 5 月合併營收 9.9 億元，年增 16.63%，旗下台灣、香港和上海等地營收較去年同期均有雙位數成長，而下半年仍陸續有新門店開出。

在品牌經營方面，開展除持續優化 TGI FRIDAYS 與 Texas Roadhouse 等國際品牌營運效能外，收購的 SALT&STONE 品牌於南港 LaLaport 開出首家分店。

此外，開展透過台北市信義區 Dream Plaza 的自有品牌餐廳 LillA、主打高端熟成牛肉體驗的泰勒肉舖，成功跨足新型態餐飲與零售市場。

開展表示，去年自有品牌營收占比已達 29.6%，未來將持續提高比重，打造更具競爭力的品牌組合。

展望 2026 年，開展近期於香港銅鑼灣開設 Dan Ryan’s 新門店，而上海 Texas Roadhouse 浦東世紀匯門店則逆勢創下多次單店營收新高，第二家門店將進駐上海知名 IAPM 商場。

而在台灣，開展將在台北大巨蛋遠東 Garden City 新增 1 家 SALT&STONE、1 家 Texas Roadhouse 和 1 家知名韓式燒肉品牌海外首店，並於新北林口知名商場新增 1 家 SALT&STONE。