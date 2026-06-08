鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-08 16:43

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (8) 日公布 5 月合併營收達 23.59 億元，月增 22.42%，年增 15.02%，創單月新高，超越年節創下的紀錄，累計前 5 月合併營收 107.64 億元，年增 11.26%。

王品指出，台灣事業群 5 月營收衝上 19.1 億元，年增 12.11%，創單月次高紀錄，勞動節連假和母親節聚餐效益發威，其中，母親節當周末更連續兩天突破 1.1 億元，刷新集團單日營收新紀錄，推升夏慕尼、青花驕、和牛涮、肉次方、王品牛排、享鴨 6 大品牌共誕生 25 家千萬大店，同步刷新集團紀錄。

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而中國事業群營收為 4.5 億元，年增 29.26%，為連續第 7 個月達成雙位數成長。

王品說明，因應中國餐飲市場競爭激烈，積極調整菜單、優化供應鏈、改善成本結構，並提供性價比更佳的產品，成功帶動業績重返成長軌道，已重啟展店腳步。

累計台灣事業群前 5 月營收 87.2 億元，年增 8.98%，中國事業群 20.4 億元，年增 22.14%。