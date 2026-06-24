喬山股東會通過4.5元現金股利 2-4年內拚全球商用市占70%、家用市占30%

健身器材廠喬山 ( 1736-TW ) 今 (24) 日召開股東會，會中通過盈餘分派案，配發每股 4.5 元現金股利。董事長羅崑泉指出，2025 年喬山全球商用市場年增 20%，將以全球商用市占 70%、家用中長期市占 30% 為目標。

羅崑泉表示，2025 年全球商用健身房客戶會員數量持續成長，推升喬山 2025 年商用市場年增 20%，除原有連鎖健身房客戶持續成長及客戶的供貨比重拉高，加上全球各區域的新客戶開發也有顯著進展，居全球商用器材第一大。