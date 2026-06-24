喬山股東會通過4.5元現金股利 2-4年內拚全球商用市占70%、家用市占30%
鉅亨網記者劉玟妤 台中
健身器材廠喬山 (1736-TW) 今 (24) 日召開股東會，會中通過盈餘分派案，配發每股 4.5 元現金股利。董事長羅崑泉指出，2025 年喬山全球商用市場年增 20%，將以全球商用市占 70%、家用中長期市占 30% 為目標。
羅崑泉表示，2025 年全球商用健身房客戶會員數量持續成長，推升喬山 2025 年商用市場年增 20%，除原有連鎖健身房客戶持續成長及客戶的供貨比重拉高，加上全球各區域的新客戶開發也有顯著進展，居全球商用器材第一大。
家用市場方面，2025 年喬山延續收購全球第三大家用健身器材品牌 BowFlex，藉由其龐大的消費者基礎及品牌知名度，強化市場地位，也同步挹注營收。
展望後市，喬山指出，商用市場部分，將完整產品系列，並補強通路占有率，同時持續提升核心競爭力，目標 2028 年全球商用市占率達 70%；家用市場上，發展 O2O 商業模式，發展健身數位內容事業，建立新商業模式，目標 2030 年全球家用市場市占率達 30%；至於按摩椅市場，則持續擴大日本市場與市占率，並拓展海外市場。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告