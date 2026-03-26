路易莎併購傑克兄弟牛排 揮軍美式早午餐市場

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-03-26 16:13

連鎖咖啡業者路易莎咖啡 (2758-TW) 今 (26) 日宣布併購「傑克兄弟牛排」，以獨特懷舊的好萊塢風格美式餐飲融合時尚多元的 Brunch 文化，成為旗下第 10 個品牌，目標單店營收從目前約 300 萬元拉升至 500 萬元，並預計明年在台北開出大坪數店型。

路易莎併購「傑克兄弟牛排」，揮軍美式早午餐市場。(圖：路易莎提供)

路易莎說明，看好國內早午餐市場產值上看千億元，在併購新品牌後，將優化餐點內容，設定精緻早午餐 198 元起、主餐 320 元起、牛排 540 元起，並提拱熱美式可續杯，挑戰台北最高 CP 值，以擴張年輕客群。

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「傑克兄弟牛排」目前有台北信義店、台中公益店和高雄愛河店三家據點，均位於指標商圈，其中，台北和台中門市擁有近 200 坪空間，緊鄰公園或河景，路易莎表示，為提供 好萊塢美式餐廳與娛樂文化交織的氛圍，空間設定為復古裝潢、經典搖滾音樂風。