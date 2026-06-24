鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 18:00

中國知名財經作家吳曉波旗下微信公衆號「吳曉波頻道」周三 (10 日) 刊文指出，不同於往年中國城市之間爭搶青年人才與高科技團隊，近期中國多省市掀起一場特殊之「搶人大戰」，而這次被爭搶的對象，是擁有穩定退休金與充裕時間的 60 歲以上銀髮族。

吉林省日前宣布，每年投入 1 億元 (人民幣，下同) 專項資金轉型為避暑康養目的地；開封與逾百城市簽訂旅居養老合作協議互送客源；四川攀枝花政府人員赴北上廣杭辦推介會；廣西北海則針對異地養老「看病難、報銷難」痛點，推出 70 歲以上老人全程陪同導診與慢病不斷藥服務，吸引不少老人落戶。

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根據統計，截至今年 1 月，中國中央到地方共推出約 21 項涉及「康養旅居」與「銀髮經濟」政策文件，涵蓋至少 16 個省級行政區。

搶人大戰的背後瞄準的是快速膨脹的銀髮消費市場。研究機構數據顯示，2024 年，中國康養旅居市場規模已達 6700 億元人民幣，三年內成長 217%。

另據中國國家統計局數據，2024 年該國康養旅居消費超過 2 兆元，佔銀髮經濟規模近 20%，年增速 15% 至 20%，顯著高於傳統旅遊業。

海南省每年吸引逾百萬「候鳥老人」季節性湧入，帶動餐飲、地產與醫療消費；廣西省 2024 年旅居老人帶動綜合消費 760 億元；四川省攀枝花康養產業增加值連續五年破百億。

與此同時，泰康、光大等保險業者也加速布局中國旅居會員交換網絡，萬科、遠洋將閒置房產改建為康養社區，互聯網平台則切入預訂與健康管理，搶搭政策紅利。

但業內人士提醒，康養旅居在中國仍屬小眾行為，真實滲透率偏低。

根據中國老齡協會報告，中國旅居養老年人次達 8431 萬人次，但數據係「人次」，同一人多次往返重複計算，實際參與人數放在 3.2 億老年人口中佔比仍低

京東研究院調查發現，64.4% 老人仍傾向居家養老，支付能力更是一大考量，一線城市退休月均養老金約 4860 元，三四線城市降至 2950 元，農村僅 223 元，而康養旅居通常需每月數千元額外開支。

根據《康養藍皮書》，中國約 70% 旅居康養項目處於虧損、僅 10% 能獲利。新東方文旅轉向輕資產合作後，客單價僅 3000 至 5000 元、入住率不足 50%。

曾有「候鳥式旅居第一股」山嶼海集團將旅居包裝成投資產品，最終因涉嫌非法吸收公眾存款被立案偵查，涉案資金約 25 億元，85% 以上投資人為 60 歲以上長者。

學者建議，產業應拓寬客群池，港澳銀髮族「北上養老」、歸國華僑候鳥式旅居已是真實增量。

根據《中國康養產業消費趨勢報告 (2025)》，康養消費平均年齡已降至 41.5 歲，逾 75% 用戶與父母共同參與「家庭康養」，中青年追求減壓禪修、輕養生旅修，甚至「青年養老院」模式在雲南、浙江興起，外國遊客赴三亞體驗中醫理療旅遊亦漸成氣候。