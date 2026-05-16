鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-16 09:10

《MarketWatch》報導，億萬富豪投資人索羅斯 (George Soros) 創立的索羅斯基金管理公司 (Soros Fund Management)，似乎對波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)(BRK.A-US)(BRK.B-US) 新任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 投下信任票——選擇在「股神」巴菲特 (Warren Buffett) 離開公司後買進波克夏股票。

索羅斯Q1加碼輝達、台積電 巴菲特退休後首買波克夏(圖：Shutterstock)

索羅斯基金同時揭露，儘管標普 500 指數第一季下跌 4.6%，其股票投資部位價值仍成長 5.7%，達 91.2 億美元。

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根據提交給美國證券管理委員會 (SEC) 的 13F 文件，截至 3 月 31 日，索羅斯基金持有 133,277 股波克夏股票，當時市值約 6,390 萬美元，而去年 12 月 31 日時則完全未持有該股。

這筆新投資發生在巴菲特於 2025 年底退休、由長年波克夏高層阿貝爾接任之後。不過，這也可能反映索羅斯看到了逢低布局機會，因為波克夏股價在第四季因保險業務疲弱而下跌 4.7%。

在索羅斯基金的其他操作中，該基金第一季將 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 持股增加 61.2%，至 1,073,206 股；將科技巨頭蘋果 (AAPL-US) 持股增加 20.3%，至 500,534 股；並將晶片大廠台積電 (TSM-US) 持股增加 49.3%，至 522,318 股。