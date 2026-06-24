〈陸股盤後〉午後深成指創指攜手上攻 三大指數走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-24 16:30

中國 A 股三大指數 24 日（周三）收盤集體開低，早盤弱勢震盪，午前走高三大指數早盤漲跌互見，午後深成指創指攜手上攻，但個股依舊呈現普跌態勢。

午後深成指創指攜手上攻，三大指數走高。（圖：Shutterstock）

上證綜指 24 日收盤漲 0.11%，報 4,110.81 點；深證成指漲 1.24%，報 16,051.32 點；創業板指漲 1.41%，報 4,251.42 點。

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滬深兩市成交總額為人民幣 3.2843 兆元，較前一交易日減少 1,564 億元。

東吳證券認為，A 股震盪期延續，K 型分化明顯。突破震盪需要什麼條件？分子端的因素變化需要觀察半年報預告揭露，一般在 7 月中旬附近業績較好的公司會提前預告，產業層面的變化最快有望在第三季初有所體現。

分母端的因素變化取決於全球流動性，在未來一個季度內美國通膨有望實現逐步下行，一定程度上將逆轉市場過高定價的升息預期，全球宏觀流動性的預期有望邊際逐步寬鬆。

從時間上來看，全球宏觀流動性有望在 7 月美國經濟數據公布前後產生變化。微觀流動性來看，日韓近期成交金額在 5 月 28 日高點後出現逐步下滑，而中美成交額在最近一周逐步向上，顯示市場微觀流動性結構較為健康。