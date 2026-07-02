鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-02 16:30

中國 A 股三大指數 2 日（周四）大幅開低，早盤低位震盪，但上漲個股多於下跌個股，午後繼續震盪下行，跌幅擴大。

上證綜指 2 日收盤跌 2.03%，報 4,028.9 點；深證成指跌 3.85%，報 15,498.81 點；創業板指跌 5.71%，報 4,017.27 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 3.4506 兆元，較前一交易日減少 2,094 億元。

財信證券認為，本周市場風格層面有著較好輪動態勢，科創方向反覆活躍維持著市場主導地位，在科技線分歧時，周期、消費方向的輪動行情也有一定持續性，展現出低位方向積極承接科技線資金的動能。

往後看，短期市場有望演繹風格再平衡行情，以科技為主、周期及消費為輔的輪動行情可能會成為盤面主基調，投資者可繼續參與市場，把握好風格層面輪動。

中期來看，7 月份處於市場過渡階段，資金面邏輯將逐步讓位於產業邏輯，流動性驅動將逐步走向業績驅動。但前期科技方向巨大漲幅已經包含對業績的較高期待，能否如期兌現業績增速還存在一定不確定性，7 月份市場預計將處於較大波動狀態，建議投資人以均衡配置為主。

光大證券說，短期內市場可能繼續震盪，中長期來看，在基本面及產業趨勢的雙重支撐下，有望逐漸震盪上行。