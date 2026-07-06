〈陸股盤後〉午後滬指弱勢窄幅震盪 三大指數走低

鉅亨網新聞中心 2026-07-06 16:30

中國 A 股三大指數 6 日（周一）集體開高，盤初短暫震盪後，兩市快速下挫探底後迎來反抽機會，午後滬指弱勢窄幅震盪，深市震盪下行。

午後滬指弱勢窄幅震盪，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

上證綜指 6 日收盤跌 0.06%，報 4,041.24 點；深證成指跌 1.16%，報 15,416.8 點；創業板指跌 1.77%，報 3,948.86 點。

‌



滬深兩市成交總額為人民幣 3.0911 兆元，較前一交易日減少 914 億元。

中信建投認為，未來 A 股可能會延續震盪格局。美國通膨與就業數據呈現分化態勢，為聯準會（Fed）貨幣政策路徑增添新的變數。

當前市場傾向於認為聯邦資金目標利率將在高檔維持更久，雖然降息時點被不斷推後，但升息空間也極為有限，整體不必過分擔憂。

算力硬體高波動期，市場擔憂 AI 算力需求見頂或行業景氣度下行。但從行業供需格局來看，AI 算力需求的中長期驅動邏輯並未因 Meta 單一行為而受損，關鍵環節也仍然制約有效供給釋放。