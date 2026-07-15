〈美股盤後〉通膨降溫標普連二紅 費半跌逾2% 美光、SK海力士ADR崩超8%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-07-16 05:32

通膨降溫標普連二紅 費半跌逾2% SK海力士崩超8% (圖：shutterstock)

不過，中國 DRAM 製造商長鑫存儲 (CXMT) 即將上市，並計畫利用募資所得擴大產能，引發市場對記憶體供給增加、價格與毛利率承壓的擔憂，賣壓席捲記憶體與半導體族群。

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SK 海力士 (SKHY-US)、美光 (MU-US) 與 SanDisk (SNDK-US) 均狂瀉逾 8%，費城半導體指數收挫逾 2%，較 6 月 22 日創下的歷史高點回落 16%。

投資人持續評估美國通膨前景。最新公布的美國 6 月核心生產者物價指數 (PPI) 年增 4.7%，低於市場預期，顯示通膨壓力持續降溫。交易員因此進一步下修聯準會今年升息預期，目前利率期貨市場仍預估今年將升息一次，但時間點已延後至 12 月。

債市同步反映市場預期轉變，美國 10 年期公債殖利率下跌 3 個基點至 4.56%，美元指數走弱。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 週三表示：「有令人鼓舞的理由預期，通膨已經觸頂，並將在未來幾季逐步回落。」

此外，聯準會公布最新《褐皮書》(Beige Book) 指出，美國經濟近幾週持續溫和成長，多數地區就業變化不大，但企業仍反映中東衝突及關稅推升部分成本，消費者對價格也變得更加敏感。

地緣政治方面，美軍週三再度空襲伊朗，這是美軍連續第五天轟炸伊朗，主要鎖定沿海軍事設施，美國總統川普 (Donald Trump) 警告，若伊朗拒絕重返談判，下週將擴大軍事打擊，國際油價小幅上漲。

美股週三 (15 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 150.37 點，或 0.29%，報 52,658.64 點。

那斯達克指數上漲 162.22 點，或 0.62%，報 26,269.23 點。

S&P 500 指數上漲 28.81 點，或 0.38%，報 7,572.40 點。

費城半導體指數下跌 263.04 點，或 2.08%，報 12,398.89 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 194.44 點，或 1.10%，報 17,823.99 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面走揚。Meta (META-US) 強升 3.07%；蘋果 (AAPL-US) 勁揚 4.01%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 3.17%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.78%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 3.02%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.22%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.89%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.53%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.27%。

企業新聞

全球最大半導體製造設備供應商 ASML ADR (ASML-US) 勁揚 3.00% 至每股 1,812.94 美元。ASML 公布，第二季營收與獲利均優於市場預期，還第二度上調全年財測，預估 2026 年營收將達 430 億至 450 億歐元，高於市場預期，並宣布擴大 EUV 曝光機產能，以因應 AI 熱潮帶動至 2028 年仍持續湧入的訂單需求。

SpaceX (SPCX-US) 收低 0.60% 至每股 135.27 美元，連續第四個交易日下跌，盤中更首度跌破每股 135 美元的首次公開募股 (IPO) 發行價，顯示上市初期賣壓仍未消退。

摩根士丹利 (MS-US) 小漲 0.39% 至每股 228.55 美元。該公司第二季營收與獲利雙雙創下歷史新高，每股盈餘達 3.46 美元，高於市場預估的 2.94 美元，顯示投資銀行及交易業務維持強勁動能。

貝萊德 (BLK-US) 走高 6.63% 至每股 1,093.40 美元，貝萊德資產管理規模創下 15.3 兆美元新高，指數型基金結合主動管理與私募投資策略開始展現成果。

PayPal (PYPL-US) 噴高 17.20% 至每股 55.52 美元。《路透》引述知情人士報導，支付公司 Stripe 與私募基金 Advent 已提出約 530 億美元收購提案，換算每股約 60.5 美元，該提案已於本月稍早送交 PayPal。

Lucid (LCID-US) 股價強彈約 29% 至每股 5.95 美元。公司否認外界有關申請破產保護或考慮私有化的傳聞，強調相關消息「完全不屬實」，並表示目前資金充裕，可支應營運至明年。

華爾街分析

彭博市場策略師 Michael Ball 指出：「市場擔心中國將增加記憶體產能，重創半導體及 AI 題材個股；但低於預期的通膨數據，以及華許國會證詞未帶來意外，支撐了其他類股表現。」

SimCorp 全球投資決策研究主管 Melissa Brown 認為：「PPI 數據不代表升息機率完全排除。如果聯準會的目標確實是 2% 通膨，當前數據仍明顯高於這個水準。而且近期市場可能對單一數據過度反應，不論是利多或利空。」