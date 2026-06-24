A股PCB族群反彈在望！輝達出面闢謠要求降價10% 勝宏科技亦駁斥Rubin延期傳聞

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-24 10:20

中國 A 股 AI 算力 PCB 族群周二 (23 日) 突遭空襲，龍頭勝宏科技領跌重挫逾 7%，市場恐慌源於兩則未經證實的傳聞：一是傳出輝達要求 PCB 供應商統一降價 10%；二是傳言勝宏擴產不及導致輝達下一代 Rubin 平台出貨延期，後經媒體多方查證供應鏈後澄清傳聞，輝達在美國當地時間周二盤前也出面駁斥傳言不實。

綜合《上海證券報》與《澎湃新聞》等陸媒報導，某 PCB 上市公司董事長表示，目前產業鏈定價權反向上游材料端傾斜，主要受到銅箔、特殊樹脂等原料漲價影響，供應鏈報價模式正從半年至一年鎖價轉向 1 至 3 個月實時議價，降本壓力來自原材料而非客戶單方面砍價。

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至於 Rubin 延期疑雲，根據 TrendForce 集邦諮詢 4 月調查，輝達 Rubin 系列預計今年下半年量產，但受 HBM4 認證時程超預期、網路介面由 CX8 升級 CX9 之適配作業、單晶片功耗拉高對整機櫃電源管理挑戰，以及高階液冷散熱方案調校影響，出貨佔比將從原估 29% 下修至 22%；Blackwell 系列則受惠承接需求，佔比從 61% 升至 71%。

集邦與業內人士均強調，Rubin 微量產時程微調乃多重技術因素所致，與單一 PCB 廠擴產進度無關，「勝宏科技導致延期」屬市場謠傳。

同日，針對海外機構 SemiAnalysis 質疑 CPO(共封裝光學) 交換機大規模商用推遲至 2028-2029 年，輝達網路事業高級副總裁 Gilad Shainer 公開回應道：「CPO 交換機將按原定計畫於今年下半年啟動量產與頭部超算客戶導入，2027 年擴大產能，CPO 與傳統光模組長期共存，技術路線絕非夭折。」

作為輝達 Tier 1 核心供應商，勝宏科技深耕高階 HDI 與高多層 PCB(AI 伺服器用板達 20 層以上，精度要求微米級)，深度綁定輝達、超微、微軟、谷歌、特斯拉等巨頭。

Frost & Sullivan 數據顯示，以去年上半年 AI 及高性能算力 PCB 收入計，勝宏科技全球市佔率達 13.8% 居首，較 2024 年同期 1.7%(排名第 7) 呈跳躍式增長。