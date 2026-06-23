鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 16:49

經濟部今 (23) 日公布 115 年 5 月外銷訂單金額達 894.8 億美元 ，較上月增加 2.3% ，較上年同月則大幅成長 47.2%。主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等新興科技應用需求維持旺盛，帶動全球客戶拉貨動能持續，加上國際原物料價格上漲挹注 ，致外銷接單展現強勁復甦力道。自 114 年 3 月翻紅以來，已連續 16 個月呈現正成長 ，且 5 月接單金額更刷新歷年同月新高紀錄。

累計今年 1 至 5 月外銷訂單金額達 4,088.3 億美元，較上年同期增加 1,344.2 億美元，年增率高達 49.0% 。

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觀察主要接單貨品類別，電子與資通訊產品仍是推升接單成長的兩大火車頭 。資訊通信產品 5 月接單達 323.7 億美元，年增 67.2% ，主因 AI 浪潮續強帶動雲端產業需求，伺服器及網通等產品訂單續強，並以接自美國增加較多 。電子產品 5 月接單則達 372.4 億美元，年增 61.2% ，主因人工智慧及高效能運算需求不墜，帶動晶片通路、IC 製造、記憶體等接單持續增溫 。

傳統貨品方面也普遍受到 AI 應用供應鏈拉動 。機械產品 5 月接單 21.7 億美元，年增 22.5%，主要受惠半導體業者持續擴充產能，半導體設備與自動化設備需求同步提升 。基本金屬製品 5 月接單 21.6 億美元，年增 9.6%，主因銅箔及銅箔基板受惠 AI 應用擴增，加上銅價高於去年同期 。化學品受惠產業用化學品及藥品接單成長，5 月接單 14.7 億美元，年增 5.3% 。

不過，光學器材與塑橡膠製品表現相對疲弱 ，光學器材因面板接單動能走弱，5 月接單年減 1.7% ；塑橡膠製品受塑膠原料需求疲弱影響，客戶採購保守，5 月接單年減 0.9% 。

在主要接單地區部分，5 月接自美國的訂單金額達 363.9 億美元最多，年增達 63.9%，其中以資訊通信產品增加較為顯著 。接自中國大陸及香港訂單為 151.0 億美元，年增 37.5%，以電子產品增加較多 。歐洲與東協訂單金額分別為 107.1 億美元及 157.0 億美元，分別年增 48.7% 與 31.6% 。日本訂單為 37.6 億美元，年增 29.1% 。

統計處指出，展望未來，儘管地緣政治風險及國際貿易政策持續干擾全球經貿成長步調 ，但隨著雲端服務供應商積極擴充資本支出，各國加速布局 AI 基礎設施，對台灣半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求仍高 ，預期將有效支撐後續外銷接單成長動能。