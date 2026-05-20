鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-20 16:38

經濟部統計處今（20）日發布 115 年 4 月份外銷訂單統計 ，受到 AI、高效能運算及雲端需求動能強勁 ，加上國際原物料價格上漲，4 月外銷訂單金額達到 874.5 億美元 。雖然因為季節性因素較上月減少 4.0% ，但與上年同月相比增加 283.9 億美元，年增率 48.1%，連續 15 個月正成長，且 5 月接單動向指數偏樂觀。累計 1 至 4 月外銷訂單總額已達 3,193.6 億美元，較上年同期增加 49.5% ，4 月與前 4 月雙雙成長近 5 成。

觀察主要接單貨品類別，新興科技應用的商機維持熱絡，成為推升整體接單成長的核心主力 。資訊通信產品 4 月接單金額為 314.6 億美元，年增率達 89.7% ，主因是人工智慧應用及雲端資料服務需求持續暢旺，推升伺服器與網通產品的訂單大幅增加 。

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電子產品 4 月接單也達到 359.4 億美元 ，年增 45.9% ，主因是人工智慧與高效能運算等科技加速推展，帶動晶片通路、記憶體及 IC 製造等接單續增 。光學器材部分，雖然面板訂單有所減少，但在光學檢測及量測設備、光學鏡頭訂單續增的支撐下，4 月接單金額為 19.0 億美元，微幅年增 5.8% 。

傳統貨品方面，接單表現同樣呈現溫和上揚的態勢 。機械產品因半導體業者因應新興科技積極擴充產能，帶動半導體設備需求上揚，加上自動化設備需求持續強勁，4 月接單達 20.7 億美元，年增 23.4% 。

基本金屬製品 4 月接單 20.8 億美元 ，年增 4.5% ，主要受惠於銅箔及銅箔基板受 AI 相關供應鏈需求及銅價上漲，惟全球經濟不確定性高導致客戶下單趨於保守，抵銷了部分增幅 。

塑橡膠製品受惠於國際油價較上年同月上漲，推升產品產品價格，4 月接單 15.9 億美元 ，年增 8.2% 。化學品 4 月接單則為 15.5 億美元 ，年增 0.5% ，產業用化學品接單雖有成長，但因部分產品需求未明顯回升，致使增幅受限 。

從主要接單地區來看，美國依然是台灣最大的訂單來源 。4 月接自美國的訂單金額達 329.2 億美元 ，年增 62.6% ，其中以資訊通信產品增加 81.0 億美元最為顯著 。其次為東協地區，接單金額為 179.0 億美元 ，年增 61.7% ，以資訊通信產品及電子產品增加較多 。接自中國大陸及香港的訂單為 152.7 億美元 ，年增 29.0% ，主要由電子產品增加 31.7 億美元所帶動 。歐洲與日本的接單金額分別為 97.1 億美元與 37.3 億美元 ，分別較上年同月成長 21.8% 與 33.3% ，皆以資訊通信及電子產品的增長為主 。

此外，4 月外銷訂單的海外生產比率為 48.1%，較上年同月上升 1.4 個百分點，這主要是受到高海外生產比例的資訊通信產品接單金額增加所致 。

展望未來，雖然地緣政治風險及國際貿易壁壘持續牽制全球經濟的擴張力道，但隨著新興科技應用商機持續發酵，加上各國積極投資 AI 基礎設施，將持續挹注台灣半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈的訂單動能，有助於支撐台灣外銷接單穩步成長 。