鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 19:00

歐盟消費者將於下周起感受到跨境網購成本增加。自 7 月 1 日起，歐盟將針對價值低於 150 歐元 (約 172 美元) 的進口商品徵收 3 歐元的固定關稅。此舉旨在減緩來自如 Shein 與 Temu 等跨境平台銷售的低價商品洪流。

歐盟取消小額關稅豁免 跨境電商迎來「3歐元關稅」時代(圖:shutterstock)

去年歐盟的電商進口量達到近 60 億件，其中約 90% 的低於 150 歐元商品來自中國，涵蓋快時尚、美妝及電子產品。

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歐盟決定終結所謂的「小額豁免 (de minimis exemption)」政策，此一政策過去讓報關行與海關減輕行政負擔，並維持消費者的低採購成本。然而，隨之而來的廉價商品湧入已演變成政治議題。

歐盟委員會指出，這造成了傳統零售商無法應對的不公平競爭。此變革旨在建立公平競爭環境、改善產品安全，並應對歐盟對中國日益擴大的貿易逆差。

新制關稅是根據包裹內商品的產品類別編碼 (product code) 計算。例如：

包裹內有三件相同稅號的 T 恤：徵收 3 歐元。

包裹內有一件 T 恤與一本書 (不同稅號)：徵收 6 歐元。

若三件商品來自不同國家：則可能被標記徵收 9 歐元。

物流巨頭 DHL 與 FedEx 已警告，這將增加報關複雜度並可能導致出貨延遲，且所有額外費用將轉嫁給消費者。此外，作為歐盟海關改革的一環，11 月預計還將增加每件約 2 歐元的處理費。