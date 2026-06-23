歐盟取消小額關稅豁免 跨境電商迎來「3歐元關稅」時代
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
歐盟消費者將於下周起感受到跨境網購成本增加。自 7 月 1 日起，歐盟將針對價值低於 150 歐元 (約 172 美元) 的進口商品徵收 3 歐元的固定關稅。此舉旨在減緩來自如 Shein 與 Temu 等跨境平台銷售的低價商品洪流。
去年歐盟的電商進口量達到近 60 億件，其中約 90% 的低於 150 歐元商品來自中國，涵蓋快時尚、美妝及電子產品。
歐盟決定終結所謂的「小額豁免 (de minimis exemption)」政策，此一政策過去讓報關行與海關減輕行政負擔，並維持消費者的低採購成本。然而，隨之而來的廉價商品湧入已演變成政治議題。
歐盟委員會指出，這造成了傳統零售商無法應對的不公平競爭。此變革旨在建立公平競爭環境、改善產品安全，並應對歐盟對中國日益擴大的貿易逆差。
新制關稅是根據包裹內商品的產品類別編碼 (product code) 計算。例如：
物流巨頭 DHL 與 FedEx 已警告，這將增加報關複雜度並可能導致出貨延遲，且所有額外費用將轉嫁給消費者。此外，作為歐盟海關改革的一環，11 月預計還將增加每件約 2 歐元的處理費。
雖然政策看似針對大型電商，但專家指出，所有向歐盟 4.5 億消費者發貨的全球小型企業都將受衝擊。相較之下，英國政府預計到 2029 年才會取消免稅門檻，這讓目前正面臨租金與薪資上漲的英國本土零售商感到不滿，認為這將持續損害在地商業競爭力。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 歐盟7月起取消小額包裹關稅豁免 逾3成業者計畫漲價
- 川普威脅對法國葡萄酒徵收100%關稅 美法數位服務稅爭端再起
- 川普想解決強迫勞動問題？專家：就是為課關稅找個理由
- 美祭強迫勞動關稅 貿易代表：仍將遵守與歐日達成的關稅上限
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇