鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 15:50

川普政府本周威脅，要對多達 60 個貿易夥伴加徵新關稅，理由是這些國家未能有效遏止強迫勞動。然而，這項政策在國際社會與專家眼中，卻被視為「醉翁之意不在酒」。

川普想解決強迫勞動問題？專家：就是為課關稅找個理由(圖:shutterstock)

多位專家、商業組織及人權團體指出，這些關稅不僅難以解決全球現代奴役問題，甚至可能產生反效果。

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關稅背後的真實動機：規避法律障礙

美國貿易代表署 (USTR) 這次所提計畫，擬對來自 60 個國家的進口商品徵收 10% 或 12.5% 的額外關稅。儘管官方聲明是為了打擊強迫勞動，但其法律基礎源於一項針對「不公平貿易行為」的 301 條款調查。這項調查的背景是，美國最高法院於 2026 年 2 月裁定川普先前加徵的緊急關稅越權並將其廢除。

因此，數位貨運審核平台 Publican 的執行長 Ram Ben Tzion 直言：「這項新措施的核心本質與強迫勞動幾乎沒有關係，它僅僅是為貿易關稅找尋一個新的藉口。」

政治與地緣政治優於人權考量

專家質疑，川普的關稅政策並非根據勞工剝削的嚴重程度來調整，而是基於貿易量和地緣政治考量。此外，關稅的「隨意性」也引發了憂慮。

國際商會 (ICC) 副秘書長 Andrew Wilson 認為，如果目標真的是為了加強對現代奴役的控制，那麼這類關稅在邏輯上是說不通的。目前全球估計有 2,760 萬人處於強迫勞動狀態，其中近半數集中在出口相關產業，如製造業、農業和採礦業，但這種「一刀切」的關稅可能無法精準打擊犯罪，反而傷及一般貿易。

川普政府在報告中特別點名批評歐盟的《強迫勞動法規》，認為其門檻過高且執法不力。然而，法律專家與外交官對此持有截然不同的看法。歐盟法律專家 Sebastian Ruenz 表示，歐盟的框架實際上比美國法律更為全面，因為它涵蓋了所有在全球範圍內涉及強迫勞動的產品，不論來源國為何，且適用於進口、歐盟境內銷售及出口。

潛在的反效果與美國自身問題

更令外界擔憂的是，這種單邊的關稅威脅可能引發受制裁國家的政治抵制，而非促成改革。Hélène de Rengerve 擔心這可能對打擊強迫勞動的目標產生反作用。