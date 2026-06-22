鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-22 17:01

歐盟將於 7 月 1 日取消小額包裹關稅豁免制度，全球快遞業者聯邦快遞今 (22) 日指出，此變革將為出口到歐洲的跨境貨件帶來新的報關要求和成本考量，有 36% 的企業已調整或計畫調整歐洲市場售價。

歐盟7月起取消小額包裹關稅豁免 逾3成業者計畫漲價。(圖：聯邦快遞提供)

據財政部統計資料，前 5 月台灣對歐洲出口金額達 230.8 億美元，年增高達 57.4%，而自歐洲進口金額則達 220.9 億美元，年增 13.4%，隨著台歐雙邊貿易與投資往來持續深化，歐盟取消小額包裹免稅制度等法規變革，進一步凸顯報關準備度、供應鏈可視性和高效率跨境物流的重要性。

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聯邦快遞指出，隨著法規遵循要求與營運成本同步增加，企業也開始重新檢視歐洲市場策略，有 45% 的受訪企業認為歐盟報關法規已成為企業成長的限制因素，更有 36% 的企業已調整或計畫調整歐洲市場售價，另有一半的企業考慮將亞洲區內市場和美國市場成為分散市場風險的替代選項。

另一方面，在新制上路前，聯邦快遞觀察，企業普遍已了解歐盟小額包裹免稅制度取消所帶來的影響，但在認知與實際準備程度之間仍存在明顯落差，仍有 41% 的企業處於準備初期階段或尚未做好準備，主要是因企業缺乏清楚且具體可執行的指引、缺乏歐盟報關法規相關內部專業知識、且難以即時掌握持續變動的法規與時程。