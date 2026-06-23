〈台股開盤〉連漲6天後震盪加劇 衝上4萬8新高後翻黑 上沖下洗逾900點
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股連續上漲 6 天後，今 (23) 日開盤後再度上攻，一度大漲近 500 點，最高達 48,218 點，續創歷史新高，但隨著創高後賣壓湧現，指數迅速拉回，翻黑跌逾 400 點，最低下探至 47,310 點，高低點震盪超過 900 點，預計今日成交量將達 1.7 兆元，明顯高於昨日。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤一度漲 1%、達 2,535 元，為歷史新高價，但隨後漲幅收斂、回到平盤附近，聯發科 (2454-TW) 則因昨日傳出通知客戶漲價，今日獲買盤青睞，大漲半根表態，成為盤面支撐要角。
台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 今日雙雙回檔，下挫超過 2%，其他如國巨 *(2327-TW)、台光電 (2383-TW)、南亞科 (2408-TW)、廣達 (2382-TW) 與智邦 (2345-TW) 都有 2% 至 7% 的漲幅，壓抑整體大盤走勢。
被動元件今日成為殺盤重心，光頡 (3624-TW) 亮燈跌停，越峰 (8121-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、日電貿 (3090-TW)、華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW)、金山電 (8042-TW)、臺慶科 (3357-TW) 跌幅至少 6% 以上，族群賣壓相當沉重。
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