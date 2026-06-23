〈台股開盤〉連漲6天後震盪加劇 衝上4萬8新高後翻黑 上沖下洗逾900點

台股連續上漲 6 天後，今 (23) 日開盤後再度上攻，一度大漲近 500 點，最高達 48,218 點，續創歷史新高，但隨著創高後賣壓湧現，指數迅速拉回，翻黑跌逾 400 點，最低下探至 47,310 點，高低點震盪超過 900 點，預計今日成交量將達 1.7 兆元，明顯高於昨日。