台股

〈台股開盤〉連漲6天後震盪加劇 衝上4萬8新高後翻黑 上沖下洗逾900點

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股連續上漲 6 天後，今 (23) 日開盤後再度上攻，一度大漲近 500 點，最高達 48,218 點，續創歷史新高，但隨著創高後賣壓湧現，指數迅速拉回，翻黑跌逾 400 點，最低下探至 47,310 點，高低點震盪超過 900 點，預計今日成交量將達 1.7 兆元，明顯高於昨日。

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〈台股開盤〉連漲6天後震盪加劇 衝上4萬8新高後翻黑 上沖下洗逾900點。(鉅亨網資料照)

權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤一度漲 1%、達 2,535 元，為歷史新高價，但隨後漲幅收斂、回到平盤附近，聯發科 (2454-TW) 則因昨日傳出通知客戶漲價，今日獲買盤青睞，大漲半根表態，成為盤面支撐要角。


台達電 (2308-TW)、鴻海 (2317-TW) 今日雙雙回檔，下挫超過 2%，其他如國巨 *(2327-TW)、台光電 (2383-TW)、南亞科 (2408-TW)、廣達 (2382-TW) 與智邦 (2345-TW) 都有 2% 至 7% 的漲幅，壓抑整體大盤走勢。

被動元件今日成為殺盤重心，光頡 (3624-TW) 亮燈跌停，越峰 (8121-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、日電貿 (3090-TW)、華新科 (2492-TW)、凱美 (2375-TW)、金山電 (8042-TW)、臺慶科 (3357-TW) 跌幅至少 6% 以上，族群賣壓相當沉重。


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台股開盤被動元件翻黑下挫

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聯發科4670+4.59%
光頡159-9.92%
鴻海263.5-1.86%
國巨1045-1.88%
台光電5460-6.27%
南亞科470-6.93%
廣達373-1.84%
智邦2490-4.05%
越峰50.4-7.35%
三集瑞-KY207-7.59%
日電貿310-7.60%
華新科612-0.81%
凱美205-6.39%
金山電182.5-4.20%
臺慶科322.5-6.93%
台達電2115-1.63%
台積電2510+0.00%
台積電ADR467.67+1.20%

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