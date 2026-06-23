鉅亨網新聞中心 2026-06-23 14:00

第四屆中國國際供應鏈促進博覽會 (鏈博會) 周一 (22 日) 在北京中國國際展覽中心 (順義館) 正式拉開帷幕，展期將持續至 6 月 26 日。

第四屆鏈博會於北京開幕 AI與綠色能源成亮點(圖:shutterstock)

本屆展會以「鏈接世界，共創未來」為核心，吸引了來自 85 個國家、地區及國際組織的 676 家企業與機構參展，參展商數量較首屆顯著增長，其中外資比例達 36.5%，世界 500 強及行業龍頭企業佔比超過 65%。

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「數智化」轉型與人工智慧專區首度亮相

本屆鏈博會的一大亮點是將「數位科技鏈」升級為「數智科技鏈」，並首度設立「人工智慧專區」。該專區匯集了 NVIDIA(輝達)、英特爾 (Intel)、高通 (Qualcomm) 及阿里巴巴等中外科技巨頭，展示從底層算力、大模型應用到具身智能的完整產業生態。

NVIDIA 執行長黃仁勳指出，中國是全球重要的科技與產業中心，AI 將賦予供應鏈系統全新的智慧。現場展出的 AI 手術機器人與工業巡邏助手，展現了科技如何深層賦能實體經濟。

澳洲主賓國與日本代表團受矚目

在國際參與方面，澳洲擔任本屆鏈博會的主賓國，重點展示其在新能源、太陽能及礦業領域的技術優勢，並尋求與中國製造業的深度對接。

此外，儘管地緣政治環境複雜，日本經濟界仍展現強烈合作意願，包括日本商工會議所、關西經濟聯合會及大阪商工會議所皆組成考察團訪中，這是日方 8 年來首度組織大規模團組配合鏈博會活動。

供應鏈轉化為「共贏鏈」

多家深耕中國市場的跨國企業如施耐德電氣 (Schneider Electric) 與百勝中國，均強調了中國作為研發與供應鏈基地的不可替代性。施耐德電氣表示其在華採購率已達 90% 以上；而百勝中國則計畫在 2030 年達成 3 萬家門店的目標。