鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-23 17:40

泰銖兌美元匯率周二 (23 日) 貶值 0.5%，跌至 33.09 泰銖兌 1 美元，創下 13 個月 (自 2025 年 5 月以來) 的新低紀錄。此次貶值主因在於市場預期泰國與美國之間的利差將進一步擴大，導致資本劇烈外流。

泰銖跌至13個月新低 與美國之間利差擴大致資本外流(圖:shutterstock)

目前全球貨幣政策呈現劇烈分歧。根據市場數據，美國隔夜指數交換 (OIS) 預期聯準會 (Fed) 在 2026 年 10 月前將升息 25 個基點；相較之下，市場預期泰國央行 (BOT) 在未來 6 個月內升息的可能性僅約 40%。

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在 6 月 24 日的政策會議中，市場普遍預期泰國央行將維持 1% 的基準利率不變，以支持疲軟的國內經濟。由於美元資產收益更具吸引力，過去 4 周內，外資已從泰國股市和債券市場淨流出超過 12 億美元。

泰國經濟正面臨多重挑戰，限制了央行藉由升息支撐匯率的空間。與此同時，泰國家庭債務已接近 GDP 的 90%，這嚴重抑制了國內消費，並使央行擔心升息可能引發大規模違約。