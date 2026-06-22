麗清機器人關節控制模組產品Q3小量生產 汽車本業訂單能見度達2029年
鉅亨網記者王莞甯 台北
汽車零組件廠麗清 (3346-TW) 今 (22) 日召開股東常會時指出，除汽車本業持續優化外，正積極培養中長期第二成長曲線，正式切入人形機器人與四足機器人等 AI 實體機器人應用市場，預計第三季起陸續小量出貨，而汽車本業整體訂單能見度已達 2029 年。
麗清指出，為提升 LED 車燈市占率，規劃中的墨西哥和泰國據點將陸續投入生產，其中，墨西哥據點鎖定北美車廠供應鏈需求，預計第三季起量產出貨，整體訂單能見度更達 2029 年，一舉強化美洲市場訂單交付能力；而泰國據點則將深化東南亞汽車製造聚落布局，提供區域客戶更即時的供貨與技術服務。
麗清樂觀看待，隨著海外據點陸續投產，除可提升全球接單彈性供應效率，也有助於擴大與國際 Tier 1 客戶的合作深度。
另一方面，麗清培養中長期第二成長曲線有成，旗下機器人關節控制模組產品已成功打入智能機器人及機器狗供應鏈，預計第三季起陸續小量出貨，逐步強化集團營運韌性。
麗清本次股東常會同步完成董事改選，選出五席董事及四席獨立董事，新任董事包括劉美秀、吳俊佶、羅順傑、吳榮生，以及堤福投資股份有限公司代表人陳政民，四席獨立董事則由周亦良、巫貴珍、許清文、許孟祺擔任，新任董事及獨立董事任期三年，自 2026 年 6 月 22 日起至 2029 年 6 月 21 日止；而劉美秀獲新一屆董事會推選續任董事長。
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